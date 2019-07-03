初選沒過會脫黨？韓國瑜：這是假議題，民調還沒公布
高雄市長韓國瑜接受POP Radio「撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，談到即將面臨國民黨總統初選民調，韓國瑜說，他平常心，民眾要他出來，他就背這個責任，不要也沒辦法。被問到如沒過會否脫黨？韓說，這是假議題，民調還沒公布。
韓國瑜接受專訪時，被問到即將民調，看到民進黨的例子，大家擔心他被做掉，會否擔憂？他說，他是平常心，民眾覺得要他出來，他就背這個責任，不要也沒辦法。但他也說，國民黨也明白，萬一沒公平公正公開，後果是很大的，相信黨部會警惕。
韓國瑜說，若初選公平公正公開，他沒過關，大家沒話講。現在中華民國生死保衛戰，還有中美貿易等挑戰，從春節到現在很多人希望他來扛，他也做了動作參與，沒過，他盡力了，他參選是在兩難下，找條路滿足各方需求。
被問到如沒過，會脫黨嗎？韓國瑜說，目前為止這是假議題，民調都沒公布。他參加初選是平常心，他願承擔，民調沒過沒辦法，他也一定要把高市建設好，如民眾要他扛更大責任，他願意扛；這也是他一生中的嚴苛挑戰。
但選擇承擔後，彷彿成為各方箭靶，被問到會否後悔？韓國瑜說，說出承擔那天，他就知道早晚都會被打，現在當然內部也打、外面也打，都很痛，但他在北農就被打了，被罵菜蟲、黑道、流氓、貪汙，但證明他是清白的。他說，他靠宗教觀、生命觀和價值觀熬過來，並表示要想到以後離開位子想做也沒辦法做，在位時就好好做，不要遺憾離開。
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