初選沒過會脫黨？韓國瑜：這是假議題，民調還沒公布

2019-07-03 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜接受POP Radio「撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，談到即將面臨國民黨總統初選民調，韓國瑜說，他平常心，民眾要他出來，他就背這個責任，不要也沒辦法。被問到如沒過會否脫黨？韓說，這是假議題，民調還沒公布。

韓國瑜接受專訪時，被問到即將民調，看到民進黨的例子，大家擔心他被做掉，會否擔憂？他說，他是平常心，民眾覺得要他出來，他就背這個責任，不要也沒辦法。但他也說，國民黨也明白，萬一沒公平公正公開，後果是很大的，相信黨部會警惕。

韓國瑜說，若初選公平公正公開，他沒過關，大家沒話講。現在中華民國生死保衛戰，還有中美貿易等挑戰，從春節到現在很多人希望他來扛，他也做了動作參與，沒過，他盡力了，他參選是在兩難下，找條路滿足各方需求。

被問到如沒過，會脫黨嗎？韓國瑜說，目前為止這是假議題，民調都沒公布。他參加初選是平常心，他願承擔，民調沒過沒辦法，他也一定要把高市建設好，如民眾要他扛更大責任，他願意扛；這也是他一生中的嚴苛挑戰。