親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

吃益生菌這5大錯別犯 搭配洋蔥、香蕉...有你不知的好處

法老大拍賣？「圖坦卡門千年頭像」的國家贓物爭議

影／台北市長柯文哲率團赴上海展開「雙城論壇」

2019-07-03 09:12聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

台北市長柯文哲上午率團搭機啟程前往上海，參加「2019台北上海雙城論壇」。登機前柯文哲表示，這一次前往上海參加雙城論壇，除了市政上的交流，最主要的目的是關心在大陸的台灣人，包括青年創業、台商企業、台資醫院、台商學校、以及台灣人建立的廟宇。

柯文哲一行上午7時40分抵達桃園機場第2航廈，在出境大廳發表談話後，隨即通過安檢及證照查驗，進入候機室候機，班機於上午8時45分起飛前往上海浦東機場。

柯文哲指出，兩岸之間目前沒有正式的溝通管道，顯示了雙城論壇這個交流平台的重要性。尤其，目前有200萬台灣人在大陸，其中70萬人居住在上海，而在台灣陸配也有38萬人，去年大陸來台的旅客有270萬人次。兩岸在經貿上更是密切，去年台灣對大陸的岀超就高達830億美元。

在如此緊密互動的狀態下，雙方應有正式的溝通管道，才能在有問題的時候，可以當面直接討論並解決。就兩岸目前的僵局來說，必須想辦法緩和當前的局面。兩岸之間確實存在很多問題，但不應讓這些問題影響兩岸的合作交流及和平發展。有交流才有善意，有善意才能夠去化解僵局。就算沒有真正解決問題，也可以增加彼此諒解的空間。

柯文哲強調，兩岸關係上，他一向主張「五個互相」，要互相認識，互相了解，互相尊重，互相合作，最重要的要互相諒解。兩岸不管在文化或經貿上，現在都是互動頻繁關係密切，但政治上的長期分隔已超過一世紀，雙方有隔閡也是預料中的，所以應該以更多的時間，用更寬容跟體諒的心態來看待彼此的歧異。

中國大陸自改革開放以來，經濟成就舉世矚目，30年來GDP已成長9倍，已躍升世界第2大經濟體，並且基本上達到了脫貧。在中國歷史上，人人有飯吃的朝代沒有幾次，所以中國在經濟上的成就必須予以肯定。但經濟的成就，卻跟政治上的進步存有太大的落差。這方面，台灣過去30年的發展經驗，可以作為大陸的參考。

柯文哲重申，他相信的台灣價值，就是「民主自由，多元開放」，這個現有制度和生活方式就是台灣民眾最在意的，必須予以尊重。大陸人民對於民族復興的渴望，與台灣人民最在意的民主自由有極大的落差，這也顯示「五個互相」的重要性。

兩岸之間目前已無正式溝通管道，因此希望能藉由雙城論壇的機會，向對岸表達台灣民眾目前比較關心的議題，讓對方多了解台灣民眾的想法跟需求，相信有助於化解目前的僵局。

柯文哲認為，健保制度是台灣了不起的成就，是台灣的驕傲，台灣也沒有理由被排除在世界衛生防疫體系之外。希望能夠比照過去成功的模式，以觀察員的身分出席世界衛生大會(WHA)。還有國際民航組織(ICAO)，也希望可以比照過去的例子再次參與。台商權益的保障，除了投資保障外，也要落實兩岸在2012年由海基海協兩會所簽署的「海基會與海協會有關「海峽兩岸投資保障和促進協議」人身自由與安全保障共識」，除了保障當事人應有的權利，也應該給台灣家屬有合理的權利去探視受關押的家人。

對於參加上海雙城論壇，他想的是台灣整體的利益，以及人民最大的福祉。目前兩岸之間已經斷了所有正式的溝通管道，這並不符合兩岸人民的福祉，必須做一些事情來改變現狀，突破僵局。希望這次雙城論壇能夠順利，並有助於推動未來兩岸關係正向發展。

台北市長柯文哲（如圖）上午率團搭機啟程前往上海，參加「2019台北上海雙城論壇」...
台北市長柯文哲（如圖）上午率團搭機啟程前往上海，參加「2019台北上海雙城論壇」。記者陳嘉寧／攝影
分享
台北市長柯文哲（前排左）上午率團搭機啟程前往上海，參加「2019台北上海雙城論壇...
台北市長柯文哲（前排左）上午率團搭機啟程前往上海，參加「2019台北上海雙城論壇」。記者陳嘉寧／攝影
分享
台北市長柯文哲（中）上午率團搭機啟程前往上海，參加「2019台北上海雙城論壇」。...
台北市長柯文哲（中）上午率團搭機啟程前往上海，參加「2019台北上海雙城論壇」。記者陳嘉寧／攝影
分享
台北市長柯文哲（前排右二）上午率團搭機啟程前往上海，參加「2019台北上海雙城論...
台北市長柯文哲（前排右二）上午率團搭機啟程前往上海，參加「2019台北上海雙城論壇」。記者陳嘉寧／攝影
分享
台北市長柯文哲（中）上午率團搭機啟程前往上海，參加「2019台北上海雙城論壇」。...
台北市長柯文哲（中）上午率團搭機啟程前往上海，參加「2019台北上海雙城論壇」。記者陳嘉寧／攝影
分享

柯文哲雙城論壇上海2020選舉

相關新聞

卜睿哲：美國會對台支持重要 但不該誇大其影響力

2019-07-03 09:06

不滿赴雙城論壇遭抹紅 柯文哲：不僅反紅媒也要反綠媒

2019-07-03 08:33

盧秀燕也質疑補助 政院：韓、盧說法不符事實

2019-07-03 00:17

高嘉瑜回來選基隆市長？林右昌：想選市長的有4、5個

2019-07-02 14:37

不再脫稿演出 柯文哲今赴上海雙城論壇「全程照稿念」

2019-07-03 08:29

台爭取參與ICAO大會 美國務院官員：將盡力促成

2019-07-03 04:34

沒資格講下一代？蔡英文嗆：對女性的人身攻擊大可不必

2019-07-02 21:44

政院：韓國瑜所說與事實不符 盧秀燕說的也不正確

2019-07-02 21:30

影／泛藍分裂？新黨推楊世光選總統 學者：影響不大

2019-07-02 17:51

【重磅快評】韓國瑜兩串蕉換小費 總比盧秀燕好多了

2019-07-02 17:49

王定宇指高雄公文出包 謝寒冰：急著黑韓擺烏龍？

2019-07-02 17:43

影／時代力量不排除自提總統候選人

2019-07-02 16:44

香港太陽花只佔領3小時 黃暐瀚：將影響國民黨初選民調

2019-07-02 16:27

林飛帆接黨副秘書長？ 羅文嘉：沒有此事

2019-07-02 15:36

談政院登革熱預算 韓國瑜：寧給外人不給家人

2019-07-02 15:14

陪審公投案遭駁 提案人不服要訴訟

2019-07-02 15:12

自提總統人選？時力：繼續留在決策會議中討論

2019-07-02 15:11

國民黨不當政治提款機 胡幼偉：老韓正挖坑活埋民進黨

2019-07-02 15:02

建交30周年 台灣和貝里斯簽第一份廉政合作協定

2019-07-02 14:36

網友惡搞維基百科 陳其邁「兼任」高雄市長

2019-07-02 14:09

與貝里斯簽署廉政合作協定 總統：兩國合作新頁

2019-07-02 14:09

傳林飛帆被徵詢任黨副秘書長 羅文嘉：沒有此事

2019-07-02 14:05

YouTube訂戶突蒸發800人 羅智強喊：發生悲劇

2019-07-02 12:45

不是找吳思瑤復仇？李婉鈺：考慮參選天母、北投立委

2019-07-02 11:13

陳其邁維基被改兼高雄市長 幕僚：不會吃碗內看碗外

2019-07-02 11:08

金曲「鑲金立委」林昶佐走紅毯職業病發作 網看了手勢全笑翻

2019-07-02 10:20

被罷免風掃到…黃捷、韓國瑜、蔡英文 誰真的要小心

2019-07-02 09:00

陸反對蔡英文過境美國 美：過境符合「一中政策」

2019-07-02 03:49

時代力量走到挺綠或親柯的十字路口

2019-06-27 09:04

穩健務實變成缺點？他這樣回應

2019-06-27 00:00

這件事情 台灣人不會接受

2019-06-27 00:00
看更多

熱門文章

郭台銘、韓國瑜爭霸國民黨初選 學者斷言「他」會勝出

2019-07-02 11:47

市長投韓國瑜 北漂妹今以「贖罪心情」送罷免連署書

2019-07-02 10:48

罷韓風波延燒 韓陣營：不排除公布幫陳菊收的爛攤子

2019-07-02 13:03

從挺韓到不挺 杜紫宸分析支持者離去原因「只是少一句話」

2019-07-02 14:04

香港太陽花只佔領3小時 黃暐瀚：將影響國民黨初選民調

2019-07-02 16:27

6歲以下幼兒國家養 郭台銘深夜回應質疑

2019-07-03 00:04

YouTube訂戶突蒸發800人 羅智強喊：發生悲劇

2019-07-02 12:45

力挺管中閔 韓國瑜：我是台灣人，我們不能再沉默

2019-07-02 22:51

昔挺韓今獎勵嗆韓模範生看戲 韓國瑜：尊重

2019-07-02 14:07

韓國瑜造勢借場地引爭議 楊文科：縣府廣場不再外借了

2019-07-02 14:13

行政院給錢氣呼呼？韓國瑜：我好像服務員拿小費

2019-07-02 15:45

【重磅快評】「罷免韓國瑜」是假議題嗎？

2019-07-02 10:39

沒資格講下一代？蔡英文嗆：對女性的人身攻擊大可不必

2019-07-02 21:44

挺韓擁郭激烈對撞 台師大教授：國民黨漸露敗象

2019-07-02 09:46

國民黨不當政治提款機 胡幼偉：老韓正挖坑活埋民進黨

2019-07-02 15:02

【重磅快評】韓國瑜兩串蕉換小費 總比盧秀燕好多了

2019-07-02 17:49

高嘉瑜回來選基隆市長？林右昌：想選市長的有4、5個

2019-07-02 14:37

提名楊世光參選總統 新黨：要宣揚理念、不是要攪局

2019-07-02 10:30

王定宇指高雄公文出包 謝寒冰：急著黑韓擺烏龍？

2019-07-02 17:43

陳其邁維基被改兼高雄市長 幕僚：不會吃碗內看碗外

2019-07-02 11:08

6歲前幼兒國家養財源在哪？郭台銘提短期及長期計畫

2019-07-02 22:43

林石化悄悄結束代理國防醫學院長 查岱龍6月接院長

2019-07-02 16:06

金曲「鑲金立委」林昶佐走紅毯職業病發作 網看了手勢全笑翻

2019-07-02 10:20

罷免韓國瑜 綠營立委怕踢鐵板

2019-07-02 14:09

罷免韓國瑜冷處理 綠委：避免被當選舉操作

2019-07-02 12:54

政院：韓國瑜所說與事實不符 盧秀燕說的也不正確

2019-07-02 21:30

影／時代力量不排除自提總統候選人

2019-07-02 16:44

韓國瑜號召7月6日遊高雄 韓粉臉書line熱烈響應

2019-07-02 12:43

力挺郭台銘再拋「郭朱配」 林明溱：我有建議他

2019-07-02 19:27

黃光芹再發文嗆 韓國瑜：不再答覆了

2019-07-02 12:05

全國幼童國家養？郭家養？老天鵝：僅29%網友認為可行

2019-07-02 13:27

不滿赴雙城論壇遭抹紅 柯文哲：不僅反紅媒也要反綠媒

2019-07-03 08:33

影／泛藍分裂？新黨推楊世光選總統 學者：影響不大

2019-07-02 17:51

影／郭台銘新書這麼說：魅力領袖恐帶來致命傷害

2019-07-02 11:50

0～6歲國家養 朱立倫：以郭台銘的資產只能養一年

2019-07-02 10:38

韓國瑜造勢地惹議 楊文科：未來不外借政治活動

2019-07-02 19:49

【即時短評】開芭樂票或債台高築？ 逐大位者不能含混

2019-07-02 22:56

傳前朝發起罷免 韓國瑜：有影武者不太好

2019-07-02 12:18

新一波競選影片 郭台銘：創造台灣第二次經濟奇蹟

2019-07-02 20:16

回應郭台銘 蔡總統：中華民國不會破產

2019-07-02 12:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top