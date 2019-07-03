影／台北市長柯文哲率團赴上海展開「雙城論壇」

2019-07-03 09:12 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



台北市長柯文哲上午率團搭機啟程前往上海，參加「2019台北上海雙城論壇」。登機前柯文哲表示，這一次前往上海參加雙城論壇，除了市政上的交流，最主要的目的是關心在大陸的台灣人，包括青年創業、台商企業、台資醫院、台商學校、以及台灣人建立的廟宇。

柯文哲一行上午7時40分抵達桃園機場第2航廈，在出境大廳發表談話後，隨即通過安檢及證照查驗，進入候機室候機，班機於上午8時45分起飛前往上海浦東機場。

柯文哲指出，兩岸之間目前沒有正式的溝通管道，顯示了雙城論壇這個交流平台的重要性。尤其，目前有200萬台灣人在大陸，其中70萬人居住在上海，而在台灣陸配也有38萬人，去年大陸來台的旅客有270萬人次。兩岸在經貿上更是密切，去年台灣對大陸的岀超就高達830億美元。

在如此緊密互動的狀態下，雙方應有正式的溝通管道，才能在有問題的時候，可以當面直接討論並解決。就兩岸目前的僵局來說，必須想辦法緩和當前的局面。兩岸之間確實存在很多問題，但不應讓這些問題影響兩岸的合作交流及和平發展。有交流才有善意，有善意才能夠去化解僵局。就算沒有真正解決問題，也可以增加彼此諒解的空間。

柯文哲強調，兩岸關係上，他一向主張「五個互相」，要互相認識，互相了解，互相尊重，互相合作，最重要的要互相諒解。兩岸不管在文化或經貿上，現在都是互動頻繁關係密切，但政治上的長期分隔已超過一世紀，雙方有隔閡也是預料中的，所以應該以更多的時間，用更寬容跟體諒的心態來看待彼此的歧異。

中國大陸自改革開放以來，經濟成就舉世矚目，30年來GDP已成長9倍，已躍升世界第2大經濟體，並且基本上達到了脫貧。在中國歷史上，人人有飯吃的朝代沒有幾次，所以中國在經濟上的成就必須予以肯定。但經濟的成就，卻跟政治上的進步存有太大的落差。這方面，台灣過去30年的發展經驗，可以作為大陸的參考。

柯文哲重申，他相信的台灣價值，就是「民主自由，多元開放」，這個現有制度和生活方式就是台灣民眾最在意的，必須予以尊重。大陸人民對於民族復興的渴望，與台灣人民最在意的民主自由有極大的落差，這也顯示「五個互相」的重要性。

兩岸之間目前已無正式溝通管道，因此希望能藉由雙城論壇的機會，向對岸表達台灣民眾目前比較關心的議題，讓對方多了解台灣民眾的想法跟需求，相信有助於化解目前的僵局。

柯文哲認為，健保制度是台灣了不起的成就，是台灣的驕傲，台灣也沒有理由被排除在世界衛生防疫體系之外。希望能夠比照過去成功的模式，以觀察員的身分出席世界衛生大會(WHA)。還有國際民航組織(ICAO)，也希望可以比照過去的例子再次參與。台商權益的保障，除了投資保障外，也要落實兩岸在2012年由海基海協兩會所簽署的「海基會與海協會有關「海峽兩岸投資保障和促進協議」人身自由與安全保障共識」，除了保障當事人應有的權利，也應該給台灣家屬有合理的權利去探視受關押的家人。