不再脫稿演出 柯文哲今赴上海雙城論壇「全程照稿念」

2019-07-03 08:29 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北、上海雙城論壇明天登場，台北市長柯文哲今率團啟程前往上海，由於過去曾脫口說出「床頭吵床尾和」，引發軒然大波，這次受訪特別全程「照稿念」，不僅強調這次前往上海參加雙城論壇除了市政交流，就是關心在大陸的台灣人。

柯文哲說，自己所相信的台灣價值，就是「民主自由，多元開放」， 這個現有制度和生活方式也是台灣民眾最在意的。大陸人民對於民族復興的渴望，與台灣人民最在意的民主自由有極大的落差，這也顯示「五個互相」的重要性。

柯文哲表示，兩岸之間目前沒有正式溝通管道，這也顯示雙城論壇這個交流平台的重要性。尤其，目前有200萬台灣人在中國大陸，其中70萬在上海，在台灣陸配也有38萬人，去年大陸來台的旅客有270萬人次。

柯文哲說，兩岸在經貿上密切，去年台灣對大陸的岀超就高達830億美元。在如此緊密互動的狀態下，雙方應有正式的溝通管道，才能在有問題的時候，可以當面直接討論並解決。

柯文哲強調，就兩岸目前的僵局，我們必須想辦法緩和當前的局面。兩岸之間確實存在很多問題，但不應當讓這些問題影響兩岸的合作交流及和平發展。因為有交流才有善意，有善意才能夠化解僵局，就算沒有真正解決問題，也可以增加彼此諒解的空間。

柯文哲也再度提「五個互相」，強調最重要的是要「互相諒解」，認為兩岸不管在文化或經貿上，都是互動頻繁，關係密切，但政治上的長期分隔也超過一世紀，雙方有隔閡也是預料中的，所以應當以更多的時間，更寬容跟體諒的心態看待彼此的歧異。

柯文哲說，中國大陸自改革開放以來，經濟成就舉世矚目，30年來GDP成長了9倍，已躍升世界第二大經濟體，並且基本上達到了脫貧，在中國歷史上，人人有飯吃的朝代沒有幾次，所以中國大陸在經濟上的成就必須予以肯定。但經濟的成就，卻跟政治上的進步存有太大的落差，這方面，台灣過去30年的發展經驗，可以作為大陸的參考。

柯文哲表示，兩岸之間目前已無正式溝通管道，希望能藉由雙城論壇的機會，向對岸表達台灣民眾目前比較關心的議題，讓對方多了解台灣民眾的想法跟需求，相信有助於化解目前的僵局。

柯文哲舉例，像是健保制度，台灣沒有理由被排除在世界衛生防疫體系之外，希望能夠比照過去模式，以觀察員的身分出席世界衛生大會(WHA)；還有國際民航組織(ICAO)，也希望可以比照過去的例子再次參與。

此外，台商權益的保障，除了投資保障外，也要落實兩岸在2012年由海基海協兩會所簽署的「海基會與海協會有關「海峽兩岸投資保障和促進協議」人身自由與安全保障共識」，除了保障當事人應有的權利，也應該給台灣家屬有合理的權利去探視受關押的家人。