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台爭取參與ICAO大會 美國務院官員：將盡力促成

2019-07-03 04:34聯合報 華盛頓記者張加／2日電

美國國務院國際組織局首席副助卿摩爾2日表示，美方將盡可能促成台灣參與國際民航組織（ICAO）大會等國際組織；助卿莫利去年已向ICAO提出此事，美方將繼續提倡，以確保台灣有意義參與國際。

此外，摩爾指出，美方支持兩岸現狀，包括維持台灣現有的邦交，及改善台灣的國際空間。

摩爾並提及，民主是台灣最好的自衛武器，中方將透過網路手段干預台灣重要民主選舉，美國準備好協助台灣保持其選舉公平性。

華府智庫「傳統基金會」與遠景基金會二日於華府合辦「兩岸關係：當前挑戰及未來發展」研討會，上午由陸委會主委陳明通發表演說，中午原由美國國務院國際組織局助卿莫利（Kevin Moley）發言，但莫利無法到場，由摩爾（Jonathan Moore）代表。

摩爾指出，美方拒絕任何以威脅或武力強迫台灣人民的行為，任何解決兩岸分歧的方式，必須和平且符合雙方人民的意願；摩爾呼籲，北京應停止對台施壓，並恢復與台灣民選政府對話。

談及台灣參與國際，摩爾表示，美方大力提倡台灣參與國際體系，這包括盡可能促成台灣參與今年ICAO大會，以及參與國際刑警組織（INTERPOL）等任何台灣可以作出貢獻之處。

摩爾表示，莫利去年參加ICAO會議時，曾向ICAO資深官員提出此事，美方將繼續提倡，以確保台灣有意義參與。

摩爾也重申美方一貫立場，即美國支持台灣在不要求以主權國家為參與資格的國際組織中成為會員，在須以主權國家才能成為會員的國際組織中，美國支持台灣有意義的參與。

ICAO第40屆大會將於今年9月24日至10月4日於加拿大蒙特婁舉行，台灣2013年曾以理事主席特邀貴賓身分參加，2016年未獲邀參加。

美國國務院國際組織局首席副助卿摩爾。華盛頓記者張加／攝影
美國國務院國際組織局首席副助卿摩爾。華盛頓記者張加／攝影
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