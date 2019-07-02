親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

今年第四號颱風木恩生成 預計持續影響到周三

阻礙兩岸良性互動 陳明通籲北京放棄「一國兩制」框架

沒資格講下一代？蔡英文嗆：對女性的人身攻擊大可不必

2019-07-02 21:44聯合報 記者林敬殷╱即時報導

新黨今天推派新黨青年團團長楊世光代表新黨參選總統，楊世光說「總統蔡英文沒有下一代，沒有資格講下一代」，蔡英文總統晚間透過臉書表示，從政以來，這一類的人身攻擊從來沒有停過。她的遭遇，也是很多台灣女性經常會遇到的困擾。這種人身攻擊的評論大可不必，為了台灣的下一代，政府會繼續努力做，認真做。

蔡英文說，今天媒體報導有參選人批評她「不是男人」，還說她「沒有下一代」，沒資格談下一代的事。

她表示，她從政以來，這一類的人身攻擊從來沒有停過。她的遭遇，也是很多台灣女性經常會遇到的困擾。

蔡總統指出，過去三年，她上任以來，政府提高基本薪資，為生養孩子的家庭減稅、擴大托育補助，也蓋社會住宅，以及推動長照。每一項都是為了下一代，為了減輕年輕爸媽的壓力而做。

她說，「也許做得還不夠多、不夠好，我接受公評，繼續努力。」但是，若是拿性別、生育狀況來做人身攻擊，這是否定女性，更是抹煞執政團隊的努力。

蔡英文說，台灣有很多年輕爸媽努力孕育下一代，也有些人沒結婚生子，但這不代表就無法體會父母的辛勞。這種人身攻擊的評論大可不必，為了台灣的下一代，政府會繼續努力做，認真做。

代表新黨參選總統的楊世光今天說「總統蔡英文沒有下一代，沒有資格講下一代」蔡總統晚...
代表新黨參選總統的楊世光今天說「總統蔡英文沒有下一代，沒有資格講下一代」蔡總統晚間透過臉書回應，對女性的人身攻擊，大可不必。照片翻攝自總統臉書。
分享

蔡英文新黨2020選舉

相關新聞

政院：韓國瑜所說與事實不符 盧秀燕說的也不正確

2019-07-02 21:30

高嘉瑜回來選基隆市長？林右昌：想選市長的有4、5個

2019-07-02 14:37

【即時短評】開芭樂票或債台高築？ 逐大位者不能含混

2019-07-02 22:56

力挺管中閔 韓國瑜：我是台灣人，我們不能再沉默。

2019-07-02 22:51

公懲會今審管案 柯志恩批：對管騷擾凌辱陰魂不散

2019-07-02 20:15

影／泛藍分裂？新黨推楊世光選總統 學者：影響不大

2019-07-02 17:51

【重磅快評】韓國瑜兩串蕉換小費 總比盧秀燕好多了

2019-07-02 17:49

王定宇指高雄公文出包 謝寒冰：急著黑韓擺烏龍？

2019-07-02 17:43

影／時代力量不排除自提總統候選人

2019-07-02 16:44

香港太陽花只佔領3小時 黃暐瀚：將影響國民黨初選民調

2019-07-02 16:27

林飛帆接黨副秘書長？ 羅文嘉：沒有此事

2019-07-02 15:36

談政院登革熱預算 韓國瑜：寧給外人不給家人

2019-07-02 15:14

陪審公投案遭駁 提案人不服要訴訟

2019-07-02 15:12

自提總統人選？時力：繼續留在決策會議中討論

2019-07-02 15:11

國民黨不當政治提款機 胡幼偉：老韓正挖坑活埋民進黨

2019-07-02 15:02

建交30周年 台灣和貝里斯簽第一份廉政合作協定

2019-07-02 14:36

網友惡搞維基百科 陳其邁「兼任」高雄市長

2019-07-02 14:09

與貝里斯簽署廉政合作協定 總統：兩國合作新頁

2019-07-02 14:09

傳林飛帆被徵詢任黨副秘書長 羅文嘉：沒有此事

2019-07-02 14:05

YouTube訂戶突蒸發800人 羅智強喊：發生悲劇

2019-07-02 12:45

不是找吳思瑤復仇？李婉鈺：考慮參選天母、北投立委

2019-07-02 11:13

陳其邁維基被改兼高雄市長 幕僚：不會吃碗內看碗外

2019-07-02 11:08

金曲「鑲金立委」林昶佐走紅毯職業病發作 網看了手勢全笑翻

2019-07-02 10:20

被罷免風掃到…黃捷、韓國瑜、蔡英文 誰真的要小心

2019-07-02 09:00

陸反對蔡英文過境美國 美：過境符合「一中政策」

2019-07-02 03:49

實價登錄 排除3關鍵 在野黨批「跳票」

2019-07-02 00:16

蔡總統月中出訪 過境紐約、丹佛

2019-07-01 23:50

吳敦義下軍令 立委、總統大選1+1>2

2019-07-01 23:47

羅文嘉、黃之鋒視訊：一國兩制完全失敗

2019-07-01 23:42

影／李彥秀有信心打敗高嘉瑜 讚蔣萬安比老公更會撩妹

2019-07-01 19:50

時代力量走到挺綠或親柯的十字路口

2019-06-27 09:04

影／國民黨將成立「PK小組」 選戰策略主打兩主軸

2019-07-01 19:15

穩健務實變成缺點？他這樣回應

2019-06-27 00:00

這件事情 台灣人不會接受

2019-06-27 00:00
看更多

熱門文章

郭台銘、韓國瑜爭霸國民黨初選 學者斷言「他」會勝出

2019-07-02 11:47

市長投韓國瑜 北漂妹今以「贖罪心情」送罷免連署書

2019-07-02 10:48

「Yes I do」黃光芹爆韓國瑜為何改口 原來接了他電話

2019-07-01 23:45

罷韓風波延燒 韓陣營：不排除公布幫陳菊收的爛攤子

2019-07-02 13:03

從挺韓到不挺 杜紫宸分析支持者離去原因「只是少一句話」

2019-07-02 14:04

孫大千批蘇貞昌卡韓國瑜 又把高雄市民當次等公民

2019-07-02 09:18

吳敦義下軍令 立委、總統大選1+1>2

2019-07-01 23:47

香港太陽花只佔領3小時 黃暐瀚：將影響國民黨初選民調

2019-07-02 16:27

被罷免風掃到…黃捷、韓國瑜、蔡英文 誰真的要小心

2019-07-02 09:00

韓國瑜嗆黃光芹：拿出一槍斃命證據 我退出政壇

2019-07-02 00:00

實價登錄 排除3關鍵 在野黨批「跳票」

2019-07-02 00:16

陸反對蔡英文過境美國 美：過境符合「一中政策」

2019-07-02 03:49

【重磅快評】「罷免韓國瑜」是假議題嗎？

2019-07-02 10:39

昔挺韓今獎勵嗆韓模範生看戲 韓國瑜：尊重

2019-07-02 14:07

韓國瑜造勢借場地引爭議 楊文科：縣府廣場不再外借了

2019-07-02 14:13

0-6歲國家養掀論戰 郭台銘：政府不需編預算

2019-07-01 23:54

行政院給錢氣呼呼？韓國瑜：我好像服務員拿小費

2019-07-02 15:45

挺韓擁郭激烈對撞 台師大教授：國民黨漸露敗象

2019-07-02 09:46

藍初選最後衝刺 韓、郭陸空大戰 教密語決勝負

2019-07-02 08:00

YouTube訂戶突蒸發800人 羅智強喊：發生悲劇

2019-07-02 12:45

國民黨不當政治提款機 胡幼偉：老韓正挖坑活埋民進黨

2019-07-02 15:02

提名楊世光參選總統 新黨：要宣揚理念、不是要攪局

2019-07-02 10:30

陳其邁維基被改兼高雄市長 幕僚：不會吃碗內看碗外

2019-07-02 11:08

高嘉瑜回來選基隆市長？林右昌：想選市長的有4、5個

2019-07-02 14:37

金曲「鑲金立委」林昶佐走紅毯職業病發作 網看了手勢全笑翻

2019-07-02 10:20

郭台銘提0到6歲國家養 游淑慧挺：投資生育率值得

2019-07-02 09:23

王定宇指高雄公文出包 謝寒冰：急著黑韓擺烏龍？

2019-07-02 17:43

【重磅快評】韓國瑜兩串蕉換小費 總比盧秀燕好多了

2019-07-02 17:49

罷免韓國瑜冷處理 綠委：避免被當選舉操作

2019-07-02 12:54

韓國瑜號召7月6日遊高雄 韓粉臉書line熱烈響應

2019-07-02 12:43

黃光芹再發文嗆 韓國瑜：不再答覆了

2019-07-02 12:05

影／時代力量不排除自提總統候選人

2019-07-02 16:44

林石化悄悄結束代理國防醫學院長 查岱龍6月接院長

2019-07-02 16:06

影／郭台銘新書這麼說：魅力領袖恐帶來致命傷害

2019-07-02 11:50

罷免韓國瑜 綠營立委怕踢鐵板

2019-07-02 14:09

郭台銘：韓說果菜市場有賺 只是給人家抽佣賺的

2019-07-02 00:14

0～6歲國家養 朱立倫：以郭台銘的資產只能養一年

2019-07-02 10:38

全國幼童國家養？郭家養？老天鵝：僅29%網友認為可行

2019-07-02 13:27

傳前朝發起罷免 韓國瑜：有影武者不太好

2019-07-02 12:18

影／泛藍分裂？新黨推楊世光選總統 學者：影響不大

2019-07-02 17:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top