沒資格講下一代？蔡英文嗆：對女性的人身攻擊大可不必

2019-07-02 21:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



新黨今天推派新黨青年團團長楊世光代表新黨參選總統，楊世光說「總統蔡英文沒有下一代，沒有資格講下一代」，蔡英文總統晚間透過臉書表示，從政以來，這一類的人身攻擊從來沒有停過。她的遭遇，也是很多台灣女性經常會遇到的困擾。這種人身攻擊的評論大可不必，為了台灣的下一代，政府會繼續努力做，認真做。

蔡英文說，今天媒體報導有參選人批評她「不是男人」，還說她「沒有下一代」，沒資格談下一代的事。

她表示，她從政以來，這一類的人身攻擊從來沒有停過。她的遭遇，也是很多台灣女性經常會遇到的困擾。

蔡總統指出，過去三年，她上任以來，政府提高基本薪資，為生養孩子的家庭減稅、擴大托育補助，也蓋社會住宅，以及推動長照。每一項都是為了下一代，為了減輕年輕爸媽的壓力而做。

她說，「也許做得還不夠多、不夠好，我接受公評，繼續努力。」但是，若是拿性別、生育狀況來做人身攻擊，這是否定女性，更是抹煞執政團隊的努力。

蔡英文說，台灣有很多年輕爸媽努力孕育下一代，也有些人沒結婚生子，但這不代表就無法體會父母的辛勞。這種人身攻擊的評論大可不必，為了台灣的下一代，政府會繼續努力做，認真做。