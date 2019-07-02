政院：韓國瑜所說與事實不符 盧秀燕說的也不正確

2019-07-02 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天批評行政院及衛福部政治動作不斷，「就是要打造韓國瑜不認真」，台中市長盧秀燕也抱怨上任至今向中央請求的經費「一毛錢都沒有下來」。行政院發言人Kolas Yotaka晚間回應表示，「韓市長所說與事實不符，盧市長所說的也不正確」，行政院為高雄市、台中市民努力打拚的立場絕不改變。

Kolas表示，行政院已多次舉證並公開澄清兩位市長的誤會，不斷強調建設不分藍綠、預算不分黨派的原則，皆快速核定公文、補助經費給地方從事建設，「因此我們不了解為何兩位市長要不斷來回重複說著相同話題。」

「究竟有何動機? 我們無從揣測。」Kolas表示，行政院只能再次強調，為高雄市、台中市民努力打拚的立場絕不改變。

盧秀燕上周四列席行政院會，特別提了一個水果籃送給行政院長蘇貞昌，爭取中央補助。據轉述，盧秀燕在院會表示，「中央沒有補助台中一毛錢」；她也質疑，8月起要全面上路的「準公共化」托育補助變成「一國兩制」，台中市未獲得經費補助。

Kolas當天就轉述，蘇貞昌院長回覆時說「盧市長誤會了」，因為光是他上次到台中市，為了74號交流道系統，就宣布任內已核定46億元給台中市；交通部長林佳龍在院會也即刻補充，指行政院前院長張善政核定的是可行性評估，「這46億元全額負擔74號交流道系統的公文，是今年3月蘇院長上任後核定的，盧市長確實是誤會了」。

Kolas轉述，蘇貞昌也解釋，準公共化政策推動時已經和地方政府達成共識，針對稅收較多、財政狀況較好的六都，中央補足差額，與地方共同分擔托育經費，行政院對台北市、桃園市也是同樣態度，「對台中市絕對沒有厚此薄彼」。