新一波競選影片 郭台銘：創造台灣第二次經濟奇蹟

2019-07-02 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



國民黨總統初選競爭激烈，國民黨總統初選候選人郭台銘今在臉書發布第五波競選影片，以動畫方式展現一路走來的心路歷程，並強調，他出來參選總統不為名、不為利，而是要奉獻他45年的「經濟人」經驗以及全球人脈，為全中華民國人民的利益服務，為台灣的下一代年輕人的未來服務，創造台灣第二次經濟奇蹟。

郭台銘指出，有人問他，為什麼要離開長久經營的企業，投入選戰？因為我們的下一代，都會在台灣長大。但是現在整個台灣陷入悶經濟，低薪、高房價、少子化讓年輕人都很痛苦，對未來失去希望。他也曾經是年輕人，黑手創業、白手起家。整間公司連他只有11個人，只有2台機器，從生產黑白電視機的旋鈕開始，一步一腳印的成長。

郭台銘表示，他深深了解，從基層打拼事業的辛苦；也了解如何拚經濟，把餅做到世界大。他也曾歷經過被癌症奪走深愛家人的痛，驅使他投入癌症研究，希望能蓋出一座華人第一的癌症醫院，並持續投入公益幫助需要的人。但他知道，「我還能做得更多。」現在，台灣需要一個好的CEO總統，懂得讓台灣轉虧為盈，這就是他人生此刻最重要的使命，「台灣人的需要，郭懂！」