公懲會今審管案 柯志恩批：對管騷擾凌辱陰魂不散

2019-07-02 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



國民黨立委柯志恩。圖／取自柯志恩臉書 分享 facebook

公務員懲戒委員會今首度公開審理台大校長管中閔的違法兼職懲戒案。國民黨立委柯志恩在臉書抨擊，從卡管、拔管、彈管到懲管，觀眾早已噓聲不斷、倒盡胃口，但政治干預對管校長的騷擾凌辱，似乎永遠陰魂不散。

柯志恩指出，難以想像，號稱民主國家的司法機關，竟會「主動」以「公審」方式對待一位國立大學校長，其理由只因這是「社會矚目重大案件」，試問，難道過去沒有社會矚目的重大案件？而社會矚目又是什麼客觀的標準？是否將來所有重大案件都應公開審理，以示公平公正？才不會有公懲會所謂若不公開就會變成「秘密審判」之嫌？倘若聽信公懲會的說詞，則「公審」不是羞辱而是佛心來著呢！這種詭辯，恐連鬼也不相信。

柯志恩表示，不論當事人的身分為大學校長或販夫走卒，一個號稱民主進步與保障人權的司法機關，理應尊重人民的權利，若當事人未要求公開，公懲會為何要主動、強迫公開審理？再者，之所以會有此彈劾案送公懲會，全因英系監委的運作，本身就有極大爭議，如今公懲會再搬出一場公審大戲，怎不令人懷疑是否落井下石、配合演出？

柯志恩也說，尤其，英系監委彈劾的理由指管中閔擔任政務官期間於雜誌匿名寫社論，屬「違法兼職」，實至為荒謬。因為社論即非代表個人言論，當然不具名發表（哪家社論是具名為之），亦與撰稿人的身份無關。倘若管中閔因擔任政務官撰稿就等於「違法兼職」，則是否所有入閣當官的學者、公務員或公立大學校長、教授，都不能於雜誌或媒體撰寫文章？標準一致很難嗎？如果連不具名的投稿都要被翻查出來，當成違法失職的呈堂證供，若採一致標準，則多少學者及公務員都屬「違法失職」，請問這是何等可怕的綠色恐怖？