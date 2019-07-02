發動罷免要在初選中拉下韓？ 尹立：沒那麼多政治算計

2019-07-02 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄WeCare、公民割草行動、基進黨等發起罷免高雄雄市長韓國瑜連署，不管韓國瑜最後是不是國民黨總統候選人，這次罷免時程都無法與總統大選同在明年1月11日舉行，韓粉在網路上批評這是挺綠者要在國民黨初選中影響中間選民、拉下韓國瑜的舉動。Wecare領頭的高雄市文化局前局長尹立說，尊重不同的聲音，事實上沒有那麼多的政治算計。

尹立表示，現在對他各種批評、各種「黑」都有，還有人說這樣的罷免行動反激發韓粉挺韓的凝聚力，但他站出來，只是要表達對韓國瑜的不滿，行使憲法賦予的公民權，因為韓國瑜才當選市長不久，市政都還沒有做好就要去選總統，而且許多話說得不實在，尤其是參選總統這件事，從後來事情發展看來，如果不是鴻海集團前董事長郭台銘表態要選總統，韓國瑜可能4月訪美回國之後就宣布了，如果那時宣布，當市長的時間更短，這是歷來直轄市沒有發生過的情況，歷來沒有一位民選直轄市長做不到半年就要選總統。

根據公職人員選舉罷免法的規定，選舉候選人不能同時是罷免案的被罷免人，因此，如果韓國瑜是國民黨總統候選人，明年1月11日罷免投票絕不會和總統大選同一天進行。

尹立表示，依罷免相關規定，即使3萬提議人、近30萬連署很快送給中選會，中選會也要花時間審查，被罷免人也有10天的答辯期，總的算下來，明年1月11日都不可能進行罷免投票，罷免案應該是單獨投票；與大選同時進行的話，投票的人會比單獨辦理多，如果單獨投票要達到選罷法規定同意票比不同意票多，同意票要達選舉人數4分之1以上（約57萬多票），難度很高，但罷免是憲法賦予人民的權利，會全力去做。