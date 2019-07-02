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【重磅快評】韓國瑜兩串蕉換小費 總比盧秀燕好多了

2019-07-02 17:49聯合報 主筆室

行政院日前核撥登革熱防治經費給高雄市，但是院長蘇貞昌趁機批高雄市府領錢效率差，高雄市長韓國瑜上午受訪表示，不管怎樣還是心存感謝，不過下午開直播還是忍不住抱怨，為什麼政府補助其他國家笑咪咪，給高雄錢卻氣呼呼？他好像餐廳服務員拿小費一樣。

韓國瑜為了登革熱防治經費屢次和蘇貞昌交鋒，蘇貞昌常發酸言酸語，怪不得韓市長要發發牢騷，也是人情之常；不過，台中市長盧秀燕可就冤了，她沒和蘇貞昌槓上，而且還大老遠提水果籃到中央爭取經費，姿態放得夠軟了，但在經費爭取上她也沒有討到什麼便宜。令人納悶的是，難道蔡政府做事真的有在看顏色？　　　　　　　　

盧秀燕在台中市府當家，感受巧婦難為無米之炊，近日高分貝喊話，強調台中稅收上繳近1400億元，但留在台中不足1000億元，中央拿錢當大爺，她要求各局處向中央爭取預算不必客氣，有議員告訴她，今年2月蘇貞昌到台中視察時，蘇提起以前當縣長時的小故事，表示當時為了爭取預算，他曾提著水果籃去找交通部長，後來成功爭取到預算，建議盧秀燕也要提水果籃去找蘇院長。

這些話讓盧秀燕聽進去了，她上周出席行政院會，就提著台中在地水果的水果籃到行政院長辦公室送給蘇貞昌院長，由院長室秘書代收；堂堂一位直轄市長提水果籃到行政院，這禮數也算夠周到，誠意十足，場面罕見。　

不過，禮數做足的盧秀燕今天還是失望了，即使提水果籃拜會蘇貞昌，但台中市爭取的補助還是落空；盧市長感慨，蘇院長雖然多次稱讚她的院會出席率最高，但蘇院長的嘉獎「口惠實質不至」。

盧秀燕舉例，中央托育準公共化政策上路，各縣市都全額補助，但對於台中市等率先開辦的縣市，卻只肯補助一半，經費就差了19億元；台中市明年主辦台灣燈會向中央爭取1億元補助，迄今中央還沒有任何回應，然而今年屏東縣主辦燈會，中央就補助3億元。

韓國瑜抱怨行政院補助其他國家笑咪咪，給高雄就氣呼呼、怒氣沖天，實際上，台中市也沒比高雄市好到那裡去，即使行政院心不甘情不願，至少高雄市還是拿到了錢，再怎麼不舒服，錢能到手最重要，盧秀燕可是連錢的影子都還沒看到，水果籃好像白提了，而韓國瑜只是兩串蕉啊！

台中市長盧秀燕6月27日前提著水果籃到行政院爭取經費。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕6月27日前提著水果籃到行政院爭取經費。圖／台中市新聞局提供
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韓國瑜盧秀燕蘇貞昌

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