【重磅快評】韓國瑜兩串蕉換小費 總比盧秀燕好多了

2019-07-02 17:49 聯合報 主筆室



行政院日前核撥登革熱防治經費給高雄市，但是院長蘇貞昌趁機批高雄市府領錢效率差，高雄市長韓國瑜上午受訪表示，不管怎樣還是心存感謝，不過下午開直播還是忍不住抱怨，為什麼政府補助其他國家笑咪咪，給高雄錢卻氣呼呼？他好像餐廳服務員拿小費一樣。

韓國瑜為了登革熱防治經費屢次和蘇貞昌交鋒，蘇貞昌常發酸言酸語，怪不得韓市長要發發牢騷，也是人情之常；不過，台中市長盧秀燕可就冤了，她沒和蘇貞昌槓上，而且還大老遠提水果籃到中央爭取經費，姿態放得夠軟了，但在經費爭取上她也沒有討到什麼便宜。令人納悶的是，難道蔡政府做事真的有在看顏色？

盧秀燕在台中市府當家，感受巧婦難為無米之炊，近日高分貝喊話，強調台中稅收上繳近1400億元，但留在台中不足1000億元，中央拿錢當大爺，她要求各局處向中央爭取預算不必客氣，有議員告訴她，今年2月蘇貞昌到台中視察時，蘇提起以前當縣長時的小故事，表示當時為了爭取預算，他曾提著水果籃去找交通部長，後來成功爭取到預算，建議盧秀燕也要提水果籃去找蘇院長。

這些話讓盧秀燕聽進去了，她上周出席行政院會，就提著台中在地水果的水果籃到行政院長辦公室送給蘇貞昌院長，由院長室秘書代收；堂堂一位直轄市長提水果籃到行政院，這禮數也算夠周到，誠意十足，場面罕見。

不過，禮數做足的盧秀燕今天還是失望了，即使提水果籃拜會蘇貞昌，但台中市爭取的補助還是落空；盧市長感慨，蘇院長雖然多次稱讚她的院會出席率最高，但蘇院長的嘉獎「口惠實質不至」。

盧秀燕舉例，中央托育準公共化政策上路，各縣市都全額補助，但對於台中市等率先開辦的縣市，卻只肯補助一半，經費就差了19億元；台中市明年主辦台灣燈會向中央爭取1億元補助，迄今中央還沒有任何回應，然而今年屏東縣主辦燈會，中央就補助3億元。