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豪雨炸北台屏東！全台15縣市豪大雨特報

雙城論壇出訪陣仗大 柯P首度自備「烤肉架」

2019-07-02 16:32聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北、上海雙城論壇4日登場，台北市長柯文哲明天將率團前往上海。這次從台灣出發的採訪團高達69人，市議員部分就佔了8人，記者團37人，若再加上商界隨行人員，陣仗相當大。

也因為出訪陣仗大，此行訪問團分兩批出發，部分隨行幕僚與媒體團先於今天下午搭機前往上海。

有趣的是，北市府媒事組，這次還出動在台灣媒體訪問時間常見的「麥克風架」，也就是俗稱的烤肉架，方便柯文哲受訪時使用，這也是柯文哲歷屆出席雙城論壇以來，首度帶「烤肉架」到上海。

北市府媒事組，這次還出動在台灣媒體訪問時間常見的「麥克風架」，也就是俗稱的烤肉架...
北市府媒事組，這次還出動在台灣媒體訪問時間常見的「麥克風架」，也就是俗稱的烤肉架，方便柯文哲受訪時使用，這也是柯文哲歷屆出席雙城論壇以來，首度帶「烤肉架」到上海。記者邱瓊玉／攝影
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上海柯文哲雙城論壇

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