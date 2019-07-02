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高市歸推遊程卡「77」？ 潘恒旭：豐簡由人任君選擇

2019-07-02 16:28聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市韓國瑜號召「百萬」韓粉7月6日到高雄觀光旅遊消費，高雄市觀光局推薦的參訪行程不是一日遊，是兩天一夜和三天兩夜，都包括7月7日，如果挺韓民眾7月7日留在高雄，即不會到台北參加國民黨中央發起的「反鐵籠公投」活動，算不算另一種「抵制」國民黨抗爭行動的做法？高雄市觀光局長潘恒旭說，觀光局推的假日遊程都是鼓勵遊客到高雄住宿，「豐簡由人、任君選擇」，遊客要不要北上參加抗爭活動，遊客自有選擇。

國民黨中央在7月7日在台北凱達格蘭大道舉辦「反鐵籠公投」活動，最近不少挺韓國瑜的民眾認為這是挺國民黨總統初選候選人郭台銘所辦的活動，在網路互傳消息，勸「韓粉們」不要去參加。不過，韓國瑜已表明會北上參加。

挺韓國瑜的團體原打算7月6日在高雄辦一場造勢活動，但因高雄出現登革熱疫情，這場造勢活動不辦了，韓國瑜6月29日在新竹造勢活動上號召支持者6日可到高雄觀光旅遊消費，今天中午在直播節目中再號召「百萬」支持者到高雄。

高雄市觀光局配合韓國瑜的號召，推出優惠遊程向「韓粉們」招手，這些遊程並不是「一日遊」，是6日、7日的一天兩夜遊程和5日到7日的三天兩夜遊程，已有韓粉以此規畫高雄旅遊計畫，表明7日不會到台北參加國民黨的活動。

潘恒旭今天受訪時表示，因為遇到星期假日，高雄市觀光局向來都希望遊客多在高雄停留，不只來一天，最好安排住宿，這是一直以來的假日遊程建議，至於要不要上台北參加國民黨活動，民眾自有選擇，想參加的人還是會北上，「豐簡由人、任君選擇」。

高市觀光局以6日為主向韓粉推薦兩天1夜和3天兩夜遊高行程，局長潘恒旭（右前）表示...
高市觀光局以6日為主向韓粉推薦兩天1夜和3天兩夜遊高行程，局長潘恒旭（右前）表示這是觀光局期盼遊客在星期假日時多留在高雄的遊程規畫。圖／高雄市觀光局提供
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韓國瑜國民黨高雄市

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