高市歸推遊程卡「77」？ 潘恒旭：豐簡由人任君選擇

2019-07-02 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜號召「百萬」韓粉7月6日到高雄觀光旅遊消費，高雄市觀光局推薦的參訪行程不是一日遊，是兩天一夜和三天兩夜，都包括7月7日，如果挺韓民眾7月7日留在高雄，即不會到台北參加國民黨中央發起的「反鐵籠公投」活動，算不算另一種「抵制」國民黨抗爭行動的做法？高雄市觀光局長潘恒旭說，觀光局推的假日遊程都是鼓勵遊客到高雄住宿，「豐簡由人、任君選擇」，遊客要不要北上參加抗爭活動，遊客自有選擇。

國民黨中央在7月7日在台北凱達格蘭大道舉辦「反鐵籠公投」活動，最近不少挺韓國瑜的民眾認為這是挺國民黨總統初選候選人郭台銘所辦的活動，在網路互傳消息，勸「韓粉們」不要去參加。不過，韓國瑜已表明會北上參加。

挺韓國瑜的團體原打算7月6日在高雄辦一場造勢活動，但因高雄出現登革熱疫情，這場造勢活動不辦了，韓國瑜6月29日在新竹造勢活動上號召支持者6日可到高雄觀光旅遊消費，今天中午在直播節目中再號召「百萬」支持者到高雄。

高雄市觀光局配合韓國瑜的號召，推出優惠遊程向「韓粉們」招手，這些遊程並不是「一日遊」，是6日、7日的一天兩夜遊程和5日到7日的三天兩夜遊程，已有韓粉以此規畫高雄旅遊計畫，表明7日不會到台北參加國民黨的活動。