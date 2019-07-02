香港太陽花只佔領3小時 黃暐瀚：將影響國民黨初選民調

2019-07-02 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



香港返送中惡法抗爭攻佔立法會，與警方爆發激烈衝突。蔡英文總統訪表示，不論是台灣或香港，人民對於自由民主的渴望都是一樣的，唯有執政者誠實地與人民對話才是正解。藍營部分，高市新聞局長王淺秋轉述市長韓國瑜說法表示尊重香港的民主法制，也了解青年學子追求民主的熱情，希望雙方順利溝通而使得整個事件有和平落幕的結果，以最有利於香港人民方式處理。

國民黨總統初選參選人郭台銘則直接了當說，香港一國兩制失敗，譴責港府對老百姓動用武器；同為參選人的朱立倫說香港太陽花一定會衝擊台灣的總統大選，可預見民進黨將把台灣主權成為選戰主軸，藉此獲取利益。國民黨要堅決告訴台灣民眾，國民黨反對一國兩制。

資深媒體人黃暐瀚則解讀香港反送中、台灣太陽花的同異，指一樣是「反中」、一樣衝進「民意機構」。五年前，五年後，台灣跟香港，分別發生了極其類似的「公民運動」。

唯一不同的是。台灣的太陽花，進入立院22天；香港的太陽花，只佔領了三小時。

黃暐瀚說，事情還沒有落幕，「擔心將失去言論自由」的恐懼，正對台灣的年輕人，正面襲來。這件事，肯定將影響台灣2020的總統大選，甚至，還將影響下週就要展開的「國民黨內初選民調」。