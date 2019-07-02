林飛帆接黨副秘書長？ 羅文嘉：沒有此事

2019-07-02 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



外傳太陽花學運領袖林飛帆被民進黨秘書長羅文嘉徵詢出任黨副秘書長，羅文嘉今天表示，「沒有此事」。至於副秘書長人選，羅文嘉說，沒有確定，還在思考中。

原任民進黨副秘書長的徐佳青，在今年六月卅日正式離職。徐佳青原本在去年九合一大選後就已請辭，在羅文嘉一月接任黨秘書長後，慰留到三一六立委補選完，但又因故留任到總統黨內初選結束後。

如今在總統初選結束後，徐佳青正式請辭，對於未來繼任人選，羅文嘉今天受訪時表示，「沒有此事」、「副秘書長人選還在我的口袋裡」，還沒有確定，還在思考中。