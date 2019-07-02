管中閔不發一語為兼職案出庭 前壹週刊社長當證人

2019-07-02 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



台大校長管中閔遭控擔任公職期間替壹週刊寫社論，被監察院彈劾移送公務人員懲戒委員會。公懲會認為是社會矚目重大案件，今天下午3點開庭行準備程序，此案也是公懲會主動公開審理的首例。管中閔提早20分鐘抵達法院，面對記者詢問不發一語快步走進法庭；另壹週刊前社長裴偉也被傳喚出庭作證。

管中閔兼職案下午3點開庭，不少民眾冒雨排隊領取旁聽證。而管中閔約下午2點40分抵達法院，迅速通過安檢門後，並沒有回應記者提問，隨即上樓進入法庭；裴偉則約下午2點50分到法院，同樣也不發一語。

監察院認為管中閔2012年2月6日至2015年2月3日任職政務人員期間，以匿名方式常態性為壹週刊寫社論，獲取年約65萬元的兼職報酬，違反公務員服務法公務員禁止兼職規定而彈劾。公務員懲戒委員會認為，社會如此關注，基於公開、透明審判原則，決定「主動」公開審判，讓證據在法庭上攤開，避免外界有「秘密審判」疑慮。