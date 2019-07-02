蔡總統臉書「撐」香港七一反送中

2019-07-02 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



香港七一反送中昨天攻佔立法會，蔡英文總統稍早透過臉書表示，為了追求自由民主，台灣人民也曾經一代接一代，前仆後繼，在百年間走過艱辛的道路。所以我們對香港人民的處境感同身受，在台灣的我們，將會持續關切香港的局勢。希望香港的年輕朋友，都要平安、珍重。

蔡英文在臉書文中，也附上台港歌手為聲援七一大遊行所共同創作的歌曲「撐」。這一首歌曲是由台灣的三金音樂製作人柯智豪統籌製作，邀請台灣知名音樂作詞人武雄，與號稱亞洲詞神的香港音樂作詞人林夕共同填詞，董事長樂團主唱吳永吉作曲，更集合了台港近20個樂團、歌手獻唱，國語、粵語穿插，希望用自由的台灣，《撐》香港的自由。歌名《撐》亦是由林夕命名，用港人的期盼，共同撐香港的未來。

她說，香港「反送中」持續發生的抗爭，全世界都在看，台灣也在看。包括昨天7月1日在內，最近香港人民一連串的行動，在在顯示出香港人民追求自由民主的心願。我們希望香港政府可以拿出誠意，來面對人民的請求。只有拿出誠意面對，香港社會的衝突才可能解決，才不會繼續擴大。

蔡英文表示，為了追求自由民主，台灣人民也曾經一代接一代，前仆後繼，在百年間走過艱辛的道路。所以我們對香港人民的處境感同身受，在台灣的我們，將會持續關切香港的局勢。希望香港的年輕朋友，都要平安、珍重。