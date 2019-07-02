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談政院登革熱預算 韓國瑜：寧給外人不給家人

2019-07-02 15:14聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高市長韓國瑜下午開直播談政院登革熱補助預算，他說，中華民國政府對東南亞國家防治疾病一直有幫助，可他本人去政院要錢，給得不乾不脆，還盡量嘲諷羞辱，感覺「寧給外人，不給家人」。希望未來能拋開政治，純就防疫問題探討解決，才是健康態度。

韓國瑜說，高雄登革熱問題沸沸揚揚，被過度政治化，他想還原一些真相及個人看法與感概，某王姓立委說他防治登革熱不用心，完全政治化、繼續抹黑韓國瑜。

他公布一個圖表說，2011年起，1到6月是12例，2012是15例，2015年142例，2016是340例，2017年0例、2018年1例，「他就只舉這兩年例子，故意不說登革熱是4年大爆發一次」，目前高雄1到6月是28例，王完全是政治化。

韓說，春節到，政府就會自動啟動春安等演習，並在水域設安全告示警告危險等，都是自動自發，但為何政院沒累積經驗，春節到就自動啟動登革熱防治？他覺得有檢討空間，認為將來登革熱2、3月應該要自動啟動。

韓說，民進黨的台南市長黃偉哲5月高市爆發10例時，就說願幫忙，黃也清楚蚊子不分藍綠，登革熱防治不分藍綠，人民生命財產要放首位，他感謝黃有這個心、也知道要區域聯防，共同集中力量消滅登革熱。

韓並指，今年1到6月泰國發生登革熱3萬1千例、全世界最乾淨的國家新加坡也累積5600案例、寮國4200例、馬來西亞6萬例、越南6萬7千例、斯里蘭卡2萬2千例，很多東南亞勞工、觀光客會來台灣，連新加坡都有5千多例，高雄要非常緊張小心。

韓國瑜說，中華民國政府對東南亞國家民眾防治疫病一直有幫助，「可是我本人去行政院要錢，不要說給得不乾不脆，能嘲諷羞辱就盡量嘲諷羞辱，動不動說不認真，給錢零零落落，還要修理一下，感覺心裡很不舒服」。

他說，如政院要人給人、要錢給錢，他當市長眼淚都掉下，但現在「寧給外人，不給家人」，行政院新南向計畫草案107年給東南亞國家3200萬、108年4500萬、109年4900萬、110年給5100萬，總共幫助東南亞國家防疫包括登革熱、肺結核等共1億7800萬。

韓國瑜說，衛福部要打臉他說給的錢跟登革熱無關，越南沒給登革熱的錢，只給肺結核的錢，「衛福部到現在還在講這個話，他只講越南是肺結核，印尼的錢怎不講？107年給印尼660萬防治登革熱，108年840萬，總共1500萬」。行政院、衛福部公布的資料都扭曲、剪接或縮水，只有一個目的，就是說他不認真；衛福部為何不公布印尼的錢？因為沒面子。

他說，站在台灣立場，也希望東南亞好，但不能寧給外人、不給家人，給東南亞笑瞇瞇，給高雄氣呼呼，「對自己國人高雄為何這個態度，我不懂」。他並調出立院調出審查政院協助東南亞防疫預算，指106年開始籌備，107年新南向計畫與印尼合作登革熱防治經費委辦計畫共695萬，107年與越南合作結核病防治委辦費用830萬，結果立院評估說這計畫「不合理、要檢討」，這些政院卻一個字都不講。

韓國瑜說，這段時間不管行政院、衛福部、立委等不停搞政治動作，非常無聊可笑；行政院不把高雄當同胞，給點錢這麼不愉快，口水真的沒意義，希望未來一條心拋開政治，純就防疫問題探討解決，才是健康態度，疫情防治不分藍綠。

他並再次呼籲歡迎大家7月6日來高雄旅遊，希望號召百萬人來觀光旅遊，「那天我也要在高雄跑來跑去，希望有機會跟大家見個面」。

高市長韓國瑜下午開直播談登革熱預算。記者蔡孟妤／翻攝
高市長韓國瑜下午開直播談登革熱預算。記者蔡孟妤／翻攝
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