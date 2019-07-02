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自提總統人選？時力：繼續留在決策會議中討論

2019-07-02 15:11聯合報 記者陳熙文╱即時報導

針對時代力量立委徐永明日前在黨內決策會提案，討論是否自提總統、副總統人選，時代力量今舉行決策委員會，決議將此題繼續留在決策會議內，等到形成明確方向後，再擴大討論。時代力量發言人，陳志明說目前沒有時間表，要等局勢明朗化後再做討論。

徐永明日前在決策委員會提出，「2020總統大選即將於明年1月舉行，為求本黨長遠發展，回應支持者期許成長茁壯之目標。提案本黨應自提總統、副總統候選人，此係重大決策，建議是否提名，應儘速召集黨代表大會，由黨代表辯論議決。」

對此，時代力量決策委員會今天進行討論，並在會後記者會中指出，「2016大選時，時代力量獲得民眾支持，取得提名正副總統候選人的資格，基於選民的託付，應充分思考運用方式，也是回應選民對新政治期待的責任。同時，針對2020大選，應就區域立委、不分區立委及正副總統選舉，做整體選務策略思考，也須綜合各方意見，因此將此題繼續留在決策會議內，等到形成明確方向後，再擴大討論。」

陳志明表示，在決策會議中，大家覺得整個選務的考量要分開來看，不僅僅是只有總統選舉，也將影響到立委選舉，時代力量未來會針對整個選情的進展，或是局勢的發展來做綜合考量，但不排除自提正副總統人選，不過沒有具體時間表。

至於是否可能支持特定總統候選人，陳志明並指出，目前只有民進黨有明確的總統參選人人選，局勢尚未確定，合作的議題上，時代力量也邀請民進黨針對「實價登錄」做對談，也還沒有得到回應，時代力量認為相關的資訊都要得到釐清之後才會做討論。

而時代力量決策委員會今天也表決通過2020提名小組提名案，由現任時代力量立委林昶佐、洪慈庸爭取連任，並由陳惠敏參選高雄市鳳山選區（第7選區）。

時代力量民進黨

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