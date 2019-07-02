國民黨不當政治提款機 胡幼偉：老韓正挖坑活埋民進黨

2019-07-02 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



文化大學新聞系主任胡幼偉近日出國，他臉書發文，表示人在海外，回頭看台灣的競選攻防，似乎因為距離拉遠了些，也得到比較全面的觀照。民進黨打選戰，最狠毒的一招，就是說自己護台、藍營賣台。這麼些年來，這話有人信，信的人還不少；國民黨因為主張一中各表，兩岸和平穩定交流，就給了民進黨「國民黨總是喜歡跟老共交往」的攻擊藉口。

胡幼偉說，雖然知道民進黨是這種打法，但國民黨認為，都不跟對岸互動，也不可能。於是，國民黨的兩岸交流，就始終成為民進黨的政治利益提款機。同時，國民黨一直犯的錯誤是：跟隨民進黨設定的論述框架來講話。民進黨一直說國民黨賣台，國民黨就陷進去，拚命說，「我沒有賣台！」然後，這整個事情竟然就變成：國民黨一定有鬼，不然他為什麼一天到晚要強調沒有賣台呢？

也許是無心插柳，也許是精於鬥爭，高雄市長韓國瑜避開了民進黨「我護台、你賣台」的傳統論述框架。他新闢了一個「中華民國保衛戰」的論述與行動框架。然後，突然間，你有沒有發現，藍綠鬥爭，出現了主客易位！老韓這邊的韓家軍，除了挺韓，還突然變成了「中華民國保衛隊」！老韓設定的鬥爭框架變成：「我保衛中華民國，你不愛中華民國！」

胡指出，由於民進黨對於中華民國，只是借這個招牌用一用，所以，對於跟中華民國有關的政治符號，例如：中華民國國旗圖案，當然就是最低度的使用。老韓看出了「對中華民國只借用而不認同」，是民進黨的軟肋、是民進黨一個比較尷尬的罩門，於是便毫不客氣地往民進黨的這個軟肋罩門往死裡打！

一個人打當然不夠狠，每次造勢弄幾萬人、十幾萬人，甚至二、三十萬人，都穿著國旗裝、揮舞著大小國旗，一齊往「民進黨的中華民國罩門」死打爛打、狂打猛打，先給民進黨戴穩「你要毀掉中華民國」的帽子，再搞幾十萬人來公審民進黨的這項「不愛中華民國」罪名！

所以，當論述框架從民進黨設定的「護台/賣台」，突然間被老韓轉變成「愛中華民國/不愛中華民國」，民進黨在選戰中慣用的打法，就突然失效了！

突然間，「台灣」，好像變成過時的老詞了；突然間，「中華民國」變成最新流行的名詞；中華民國國旗中的青天白日滿地紅，變成了最時髦的流行圖案！

胡幼偉說，韓國瑜這樣一弄，民進黨傻眼了、困惑了！民進黨要怎麼辦？蔡英文總不能對老韓大聲回嗆：「老娘我比你更愛中華民國一百倍！」吧？民進黨總不能下命令：「從今天起，我們的所有造勢活動，也都要中華民國國旗塞滿會場」吧？所以，自己說過很多遍，老韓這個人，絕對不是草包！他一開始講，明年的選舉是中華民國生死保衛戰時，自己還有點納悶：老共又沒有犯台跡象，為什麼是中華民國生死保衛戰？後來，明白了！不講「台灣」，講「中華民國」，再配上國旗，是老韓轉移戰場，挖坑活埋民進黨的狠招。