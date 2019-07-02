高嘉瑜回來選基隆市長？林右昌：想選市長的有4、5個

2019-07-02 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



6月29日基隆市封街舉辦海洋老鷹嘉年華，好熱鬧。老家在基隆的台北市議員高嘉瑜，也在遊行人群中，她沿途開直播介紹她的熟悉的家鄉，許多人跑來和她合影，更多人在她的直播中留言要她回來選市長。市長林右昌今天早上被問到這題，他笑說，聽說許效舜，謝立功，還有好多人有意願，要選市長的有4、5個了吧。

高嘉瑜是立委蔡適應邀的，她和市長林右昌等人走在遊行隊伍最前頭，蔡適應在臉書PO文說，我們港湖女神高嘉瑜議員的老家在基隆，這幾年基隆的變化，讓她覺得相當驚訝，尤其是忠一路貫通後，基隆車站週邊整頓、孝二路桿線下地共同管溝，還有正在進行的國門計劃，都是基隆能吸引更多觀光客的指標。

有趣的是，高嘉瑜開直播介紹，來留言的有很多人要她回來選基隆市長，市長林右昌早上受訪時說，現在要選市長的人很多，這表示這幾年基隆的能見度越來越好，大家對這個城市的未來越來越有希望。