建交30周年 台灣和貝里斯簽第一份廉政合作協定

2019-07-02 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台灣和貝里斯今年建交第30周年，法務部長蔡清祥、貝里斯察總長兼法務部長裴瑞斐（Michael Peyriffite）今天簽署廉政合作協定，這也是台灣第一份和邦交國簽訂的廉政協定，象徵台灣跨國廉政合作機制大邁進，也象徵雙方邦誼永固。

廉政署指出，去年4月舉辦「2018年邦交國廉政研討會」，邀請中美洲5邦交國廉政業務機關代表來台灣，透過專題座談、報告交流各國公職人員利益衝突迴避制度，分享推動揭弊者保護立法經驗，參訪台灣重要廉政透明化措施，友邦代表對於台灣廉政領域的積極作為印象深刻。

廉政署去年底研擬廉政合作協定草案，在法務部與外交部的共同努力下，友邦貝里斯今年2月表達合作意願，在台灣與貝里斯建交30周年、廉政署成立8周年之際，今天在蔡英文總統、貝國總督楊可為見證之下，由蔡清祥和裴瑞斐正式簽署廉政合作協定。

廉政署表示，此協定為台灣第一份與邦交國所簽訂的廉政合作協定，意義深遠，未來台灣與貝里斯將在交流互訪、專業技能、執法情資分享等領域發展實質廉政合作關係，奠定廉政合作領域良好基礎，打擊跨國犯罪。

貝里斯3年前簽署聯合國反貪腐公約 (UNCAC)，成為第184個簽約國，並成立廉政委員會，裴瑞斐隔年11月率團前往維也納參加UNCAC締約國會議，會上受到讚揚為第一個準時提交自我評估清單的國家，聯合國去年上半年也指派專家前往貝里斯實地考察評估。

台灣去年3月底公布聯合國反貪腐公約首次國家報告，同年8月經國際反貪腐專家審查結果，提出結論性意見報告，作為政府擬定廉政政策、法制規範及相關工作的重要依據。台灣和貝里斯簽署廉政合作協定後，未來可使台灣反貪腐法制得與國際接軌，落實聯合國反貪腐公約「強化國際合作」的要求。