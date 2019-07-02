陪審公投案遭駁 提案人不服要訴訟

2019-07-02 15:12 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



中選會於18日召開聽證會後，以不符公投法「一案一事項」、語意不明「內容不能瞭解其真意」為由，將「陪審團制度公投案」駁回。對此，陪審公投案領銜人張靜2日於記者會表示，中選會在雞蛋裡挑骨頭，公投不是政治的武器，將提起行政訴訟力爭。

中選會駁回

陪審團制度公投案主文為：「您是否同意有關司法改革人民參與刑事審判制度，應該採取以美式陪審團審判為藍本的陪審制，作為我國未來刑事訴訟立法原則之創制？」

駁回理由有二：一.「美式陪審團審判制度」雖可大略識別，但立法原則需採行諸多「制度」、「主義」，過於寬、配套龐雜，制度下仍有制度，不符合公投法「一案一事項。」二. 此案涉及刑事訴訟法，但主張另立專法，是創制或複決或要求何機關為何作為？內容不能瞭解其真意；「藍本」二字語意也不明。

立法原則非條文

張靜表示，中選會認為引入陪審制度後，所牽動的現有法律更改過於龐雜，故不符合「一案一事項」之規定。然而他認為，法律結構裡大制度之下本就會有小制度，對於法律的創制案，本就只能針對大原則為公投提案。

他認為，「主義」與「制度」本就是「美式陪審團審判制度」此大制度底下的小制度；他在理由書中提到的起訴狀一本主義、當事人進行主義等，本就是陪審制度的一環。至於此案究竟是創制或複決？他說：「若是陪審公投通過，將來會立一部陪審法。」法案從無到有，當然是創制。

準確用詞為繼受

針對「藍本」二字語意不明，張靜指出，字典中，藍本是寫文章或繪圖時依據的底本，在國中二年級課本裡已有註釋。他解釋，準確的法律用詞應為「繼受」，意思是參考他國法律制度為本國法，但考慮到一般民眾會看不懂，所以將之改為比較淺顯的「藍本」一詞。且在公聽會與去年司改國是會議中，也都未見有歧異。

張靜說，中選會連「藍本」兩個字也挑惕，是雞蛋裡挑骨頭，根本擺明了不願讓他們提案通過。律師鄭文龍砲轟，中選會背後的主子是蔡英文，而民進黨黨綱28條主張陪審團制度，她已背離民進黨創黨精神。

【更多精采內容，詳見 】