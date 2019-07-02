續挺長榮罷工 綠委鍾孔炤：支持他們就是支持自己

2019-07-02 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



長榮空服員罷工持續，民進黨立委鍾孔炤昨天參加桃園市空服員職業工會記者會，針對集體勞動法進行說明及釐清，稍早鍾孔炤在臉書再次表達支持，並強調「支持他們就是支持自己」，他表示，希望透過這次的罷工，開展台灣對勞動教育的重視，扭轉對勞動法律的陌生，讓民眾更瞭解自己的勞動權益。

鍾孔炤說，長榮空服員罷工為「合法罷工」，在台灣嚴格的法律規範下，要達成「合法罷工」的門檻十分不易，而此次長榮空服員罷工，於6月7日取得罷工資格，並於6月20日下午4點起進行合法罷工。他再次強調，本次罷工是合法罷工，因此受到「工會法」第35條禁止雇主針對參與工會活動員工進行不利益待遇的保護，此外還有「勞資爭議處理法」第55條爭議期間工會及會員刑事、民事免責的適用。

第二，鍾孔炤表示，勞工參與合法罷工「當然受到法律保障」，以這次爭議最大的18人為例。空服員符合「參與合法罷工」的要件，並且在兩點報到之後就明確告知公司「待會四點即將參與罷工」，盡忠職守配合公司調派人力到最後一刻。在乘客尚未登機的情況下，於四點正式參與合法罷工。以上勞工的爭議權行使，符合「勞資爭議處理法」第55條的誠實信用原則，當然受到法律保障。

鍾孔炤也強調，依據「工會法」第35條，雇主不得針對行使合法罷工行為的員工有任何不利益待遇處分，否則違法且無效。另外根據「勞資爭議處理法」第55條，罷工期間工會及會員還有刑事、民事免責的適用。工會證實長榮資方至今已對25位參與合法罷工的會員，進行「不利益待遇」處分，「長榮公司行為已恐涉違法」。若長榮資方執意違法懲處這些參與合法罷工的空服員，在法律上也有「懲處無效」的效果。

鍾孔炤也提得，我國法律「禁止秋後算帳」，「工會法」第35條第1款和第4款清楚規定，資方不能因為勞工加入工會、參加工會活動、參與或支持罷工之類的活動等，而進行「解僱、降調、減薪或為其他不利之待遇」。

他表示，「罷工是人權」，「罷工」是國家保障勞工「提升勞方對等協商地位」的最後手段。如果法律不保護站出來爭取勞動權益並行使勞動三權的勞工，那麼誰願意罷工？為了保障勞工有「實質罷工」的可能，我國法律本來就「禁止秋後算帳」。然而長榮資方若拒絕與工會協商「秋後算帳條款」，不僅可能違反「團體協約法」第6條誠信協商原則，同時也是蔑視我國「工會法」第35條的「禁止秋後算帳」法律，似乎是公然宣告長榮公司必定違法。他呼籲長榮資方「應遵守法律規定，並回歸誠信協商」。

鍾孔炤說，應該反思父權管理及性別議題，僅招收女性是長榮招收空服員的潛規則。空服員皆為女性，而長榮的企業文化卻是「威權管理」，甚至是如今社會質疑的「父權管理」。相關的爭議事件層出不窮：違反勞基法、要求空服員不合理服務等等。如今這些女性空服員，依循我國法律以工會試圖與長榮管理階層建立對等的發聲管道。不僅合於情理，且合於法律。理應獲得支持與鼓勵的勇敢行為，卻遭受社會上非常多的不接受與不諒解，甚至是對女性身份的人身攻擊或羞辱，台灣職場上的性別平等還有很長的路要走。長榮企業管理與女性工會的價值衝突，顯現出職場性別問題，值得社會深思。

最後，鍾孔炤說，罷工是民主成熟象徵，支持他們等於支持自己。最近，德國航空空服員工會蘊釀七月罷工，英國航空也發出八月罷工警告。這些勞動條件讓台灣人羨慕的國家，也都是經過一次次勞工的勇敢團結才有今天工時短而工資高的待遇，也為每個勞動者爭取到了尊嚴與同理。台灣的集體勞動關係還在起步期，期盼台灣社會越來越能理解「勞動三權就是人權」的普世價值。現在起身爭取權益的少數值得台灣勞動者的支持，各位，支持他們也就是支持自己。