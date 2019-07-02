親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

考完對答案！大學指考 國文科試題與解答（含非選）

日韓貿易戰？日本反擊「南韓徵用工」的半導體限制令

續挺長榮罷工 綠委鍾孔炤：支持他們就是支持自己

2019-07-02 13:38聯合報 記者丘采薇╱即時報導

長榮空服員罷工持續，民進黨立委鍾孔炤昨天參加桃園市空服員職業工會記者會，針對集體勞動法進行說明及釐清，稍早鍾孔炤在臉書再次表達支持，並強調「支持他們就是支持自己」，他表示，希望透過這次的罷工，開展台灣對勞動教育的重視，扭轉對勞動法律的陌生，讓民眾更瞭解自己的勞動權益。

鍾孔炤說，長榮空服員罷工為「合法罷工」，在台灣嚴格的法律規範下，要達成「合法罷工」的門檻十分不易，而此次長榮空服員罷工，於6月7日取得罷工資格，並於6月20日下午4點起進行合法罷工。他再次強調，本次罷工是合法罷工，因此受到「工會法」第35條禁止雇主針對參與工會活動員工進行不利益待遇的保護，此外還有「勞資爭議處理法」第55條爭議期間工會及會員刑事、民事免責的適用。

第二，鍾孔炤表示，勞工參與合法罷工「當然受到法律保障」，以這次爭議最大的18人為例。空服員符合「參與合法罷工」的要件，並且在兩點報到之後就明確告知公司「待會四點即將參與罷工」，盡忠職守配合公司調派人力到最後一刻。在乘客尚未登機的情況下，於四點正式參與合法罷工。以上勞工的爭議權行使，符合「勞資爭議處理法」第55條的誠實信用原則，當然受到法律保障。

鍾孔炤也強調，依據「工會法」第35條，雇主不得針對行使合法罷工行為的員工有任何不利益待遇處分，否則違法且無效。另外根據「勞資爭議處理法」第55條，罷工期間工會及會員還有刑事、民事免責的適用。工會證實長榮資方至今已對25位參與合法罷工的會員，進行「不利益待遇」處分，「長榮公司行為已恐涉違法」。若長榮資方執意違法懲處這些參與合法罷工的空服員，在法律上也有「懲處無效」的效果。

鍾孔炤也提得，我國法律「禁止秋後算帳」，「工會法」第35條第1款和第4款清楚規定，資方不能因為勞工加入工會、參加工會活動、參與或支持罷工之類的活動等，而進行「解僱、降調、減薪或為其他不利之待遇」。

他表示，「罷工是人權」，「罷工」是國家保障勞工「提升勞方對等協商地位」的最後手段。如果法律不保護站出來爭取勞動權益並行使勞動三權的勞工，那麼誰願意罷工？為了保障勞工有「實質罷工」的可能，我國法律本來就「禁止秋後算帳」。然而長榮資方若拒絕與工會協商「秋後算帳條款」，不僅可能違反「團體協約法」第6條誠信協商原則，同時也是蔑視我國「工會法」第35條的「禁止秋後算帳」法律，似乎是公然宣告長榮公司必定違法。他呼籲長榮資方「應遵守法律規定，並回歸誠信協商」。

鍾孔炤說，應該反思父權管理及性別議題，僅招收女性是長榮招收空服員的潛規則。空服員皆為女性，而長榮的企業文化卻是「威權管理」，甚至是如今社會質疑的「父權管理」。相關的爭議事件層出不窮：違反勞基法、要求空服員不合理服務等等。如今這些女性空服員，依循我國法律以工會試圖與長榮管理階層建立對等的發聲管道。不僅合於情理，且合於法律。理應獲得支持與鼓勵的勇敢行為，卻遭受社會上非常多的不接受與不諒解，甚至是對女性身份的人身攻擊或羞辱，台灣職場上的性別平等還有很長的路要走。長榮企業管理與女性工會的價值衝突，顯現出職場性別問題，值得社會深思。

最後，鍾孔炤說，罷工是民主成熟象徵，支持他們等於支持自己。最近，德國航空空服員工會蘊釀七月罷工，英國航空也發出八月罷工警告。這些勞動條件讓台灣人羨慕的國家，也都是經過一次次勞工的勇敢團結才有今天工時短而工資高的待遇，也為每個勞動者爭取到了尊嚴與同理。台灣的集體勞動關係還在起步期，期盼台灣社會越來越能理解「勞動三權就是人權」的普世價值。現在起身爭取權益的少數值得台灣勞動者的支持，各位，支持他們也就是支持自己。

罷工長榮空服員

相關新聞

陳其邁維基被改兼高雄市長 幕僚：不會吃碗內看碗外

2019-07-02 11:08

全國幼童國家養？郭家養？老天鵝：僅29%網友認為可行

2019-07-02 13:27

YouTube訂戶突蒸發800人 羅智強喊：發生悲劇

2019-07-02 12:45

不是找吳思瑤復仇？李婉鈺：考慮參選天母、北投立委

2019-07-02 11:13

金曲「鑲金立委」林昶佐走紅毯職業病發作 網看了手勢全笑翻

2019-07-02 10:20

被罷免風掃到…黃捷、韓國瑜、蔡英文 誰真的要小心

2019-07-02 09:00

陸反對蔡英文過境美國 美：過境符合「一中政策」

2019-07-02 03:49

實價登錄 排除3關鍵 在野黨批「跳票」

2019-07-02 00:16

蔡總統月中出訪 過境紐約、丹佛

2019-07-01 23:50

吳敦義下軍令 立委、總統大選1+1>2

2019-07-01 23:47

羅文嘉、黃之鋒視訊：一國兩制完全失敗

2019-07-01 23:42

影／李彥秀有信心打敗高嘉瑜 讚蔣萬安比老公更會撩妹

2019-07-01 19:50

大法庭將上路 司改會：內部規則司法院應公告一個月

2019-07-01 16:25

川普重申一中 前外交官介文汲：打臉蔡英文對美一面倒政策

2019-07-01 16:17

火線評論／小英撿到槍能用多久？

2019-07-01 13:37

影／蔡下周訪加勒比海友邦 過境美4晚

2019-07-01 13:37

收到退休審定函「快吐血」 李來希：一定提出復審

2019-07-01 13:33

青工總會長選舉開跑 國民黨：挺青年不只是口號

2019-07-01 13:17

蔡英文月中訪加勒比海4友邦 美國待4晚

2019-07-01 10:54

蔡總統出訪加勒比海友邦 總統府上午記者會宣布

2019-07-01 08:50

時代力量走到挺綠或親柯的十字路口

2019-06-27 09:04

影／國民黨將成立「PK小組」 選戰策略主打兩主軸

2019-07-01 19:15

穩健務實變成缺點？他這樣回應

2019-06-27 00:00

這件事情 台灣人不會接受

2019-06-27 00:00
看更多

熱門文章

「玉」字測韓國瑜總統之路 詹惟中：雖遇阻但大可期待

2019-07-01 14:29

「Yes I do」黃光芹爆韓國瑜為何改口 原來接了他電話

2019-07-01 23:45

市長投韓國瑜 北漂妹今以「贖罪心情」送罷免連署書

2019-07-02 10:48

郭台銘、韓國瑜爭霸國民黨初選 學者斷言「他」會勝出

2019-07-02 11:47

罷免韓國瑜搞雙殺 黃暐瀚：一句話，這是辦不到的事情

2019-07-01 18:28

黃光芹爆競選經費疑雲 韓國瑜：拿出證據讓我一槍斃命

2019-07-01 16:24

與館長合體爬象山 郭台銘：最擔心爬不過他

2019-07-01 16:57

吳敦義下軍令 立委、總統大選1+1>2

2019-07-01 23:47

孫大千批蘇貞昌卡韓國瑜 又把高雄市民當次等公民

2019-07-02 09:18

影／李彥秀有信心打敗高嘉瑜 讚蔣萬安比老公更會撩妹

2019-07-01 19:50

被罷免風掃到…黃捷、韓國瑜、蔡英文 誰真的要小心

2019-07-02 09:00

黃光芹連環爆目擊證人口述 指韓國瑜收4千萬獻金

2019-07-01 15:09

國家養0到6歲幼童不可行？李正皓：這群人讓人毛骨悚然

2019-07-01 14:54

韓國瑜嗆黃光芹：拿出一槍斃命證據 我退出政壇

2019-07-02 00:00

陸反對蔡英文過境美國 美：過境符合「一中政策」

2019-07-02 03:49

實價登錄 排除3關鍵 在野黨批「跳票」

2019-07-02 00:16

【重磅快評】「罷免韓國瑜」是假議題嗎？

2019-07-02 10:39

藍初選最後衝刺 韓、郭陸空大戰 教密語決勝負

2019-07-02 08:00

挺韓擁郭激烈對撞 台師大教授：國民黨漸露敗象

2019-07-02 09:46

黃光芹再批韓收4千萬獻金 高市新聞局指係不實指控

2019-07-01 14:36

蘇貞昌批亂開芭樂票 郭台銘：沒創新不要跟我談

2019-07-01 16:55

郭台銘約館長登象山 館長讚郭爬得比他快

2019-07-01 16:11

張立義公祭馬被「河蟹」 毛嘉慶：沒馬哪來蔡消費儀式？

2019-07-01 19:42

0-6歲國家養掀論戰 郭台銘：政府不需編預算

2019-07-01 23:54

提名楊世光參選總統 新黨：要宣揚理念、不是要攪局

2019-07-02 10:30

金曲「鑲金立委」林昶佐走紅毯職業病發作 網看了手勢全笑翻

2019-07-02 10:20

罷韓風波延燒 韓陣營：不排除公布幫陳菊收的爛攤子

2019-07-02 13:03

連署罷免韓國瑜很熱烈？林智鴻：連署書印到更換墨水

2019-07-01 14:26

韓國瑜民調與郭台銘幾乎平手 高市府：尊重

2019-07-01 17:55

郭台銘提0到6歲國家養 游淑慧挺：投資生育率值得

2019-07-02 09:23

川普重申一中 前外交官介文汲：打臉蔡英文對美一面倒政策

2019-07-01 16:17

陳其邁維基被改兼高雄市長 幕僚：不會吃碗內看碗外

2019-07-02 11:08

郭台銘：韓說果菜市場有賺 只是給人家抽佣賺的

2019-07-02 00:14

胡幼偉建議吳敦義開說明民調直播 祛除所有人疑慮

2019-07-01 15:42

若陸武統威脅 郭台銘：中華民國是最大捍衛對象

2019-07-01 21:38

0～6歲國家養 朱立倫：以郭台銘的資產只能養一年

2019-07-02 10:38

影／郭台銘新書這麼說：魅力領袖恐帶來致命傷害

2019-07-02 11:50

香港反送中 法媒：對蔡英文總統有利

2019-07-01 19:56

黃光芹再發文嗆 韓國瑜：不再答覆了

2019-07-02 12:05

韓國瑜抱怨非綠縣市待遇有差 柯文哲：藍營執政也一樣

2019-07-02 10:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top