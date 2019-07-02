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全國幼童國家養？郭家養？老天鵝：僅29%網友認為可行

2019-07-02 13:27聯合報 記者林文義╱即時報導

國民黨總統初選參選人郭台銘拋出「新生兒從出生到六歲，由國家幫你養」的政見，行政院長蘇貞昌質疑是「亂開芭樂票」，並指出，若非亂開支票，則需要上兆元的經費，會大大加稅，他反問大家：「你願意嗎？」；郭台銘則進一步說明，他的方法是透過建立台灣大數據基因健康工程，有自籌財源，政府不需要編預算，為什麼他敢說○到六歲由國家養，因為他有辦法自籌財源，政府不用編預算，他有他的方法，自己過去每年賺一千多億元、「我賺上兆的」，他有能力讓台灣在若干年後，產生一兆元美金的健康產業。

老天鵝娛樂粉專為此議題發起 票選活動， 近一天下來，有3萬人投票，留言逾千 ，可見這伷話題引起不少討論，到底郭董這項政見可行嗎？為什麼？預算從哪來？初步票選結果，僅有29%網友認為可行，71%認為不可行。

有網友認為郭董就是霸氣，不論是做什麼生意，都是億來億去的，幾千億對他來說是很低的KPI，也有人認為如果前瞻8800億省下來，不知道可以養多少小孩。

也有網友酸說，郭董自己那麼有錢怎不養？如果他要拿他自己財產出來那就一定可行，自己還是相信滷肉飯加灌泉水；更有人打趣說，大家聽錯了，郭董不是說國家養而是說郭家養，以後全台小朋友都要叫郭董「郭爸爸」。 

郭台銘提出「新生兒從出生到六歲，由國家幫你養」政見，老天鵝娛樂粉專發起票選活動，...
郭台銘提出「新生兒從出生到六歲，由國家幫你養」政見，老天鵝娛樂粉專發起票選活動，初步票選結果，僅有29%網友認為可行，71%認為不可行。取自臉書
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郭董郭台銘

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