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YouTube訂戶突蒸發800人 羅智強喊：發生悲劇

2019-07-02 12:45聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北市議員羅智強。記者楊正海/攝影
台北市議員羅智強。記者楊正海/攝影
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台北市議員羅智強在YouTube建立發聲平台，並宣布進行100場街講護公投，不料昨天清晨4、5點入睡，當時看到的訂戶已突破1萬5000人，大約是15200多人，但上午起床後，訂戶數瞬掉至14800多人，且今早街講後，訂戶數好不容易增加了200多人，再次突破1萬5000關卡，但去跑個行程，回頭一看，訂戶又掉到了1萬4600人，再度蒸發了400多人，一來一往已經人間蒸發「800壯士」，令他不解。

羅智強擁有近百萬臉書粉絲，但他說，經營YouTube已經很不容易了，這樣子搞，很累啊。羅智強說，宣布100場街講護公投後到現在，他的《戰神94強》的訂戶大概增加了2000多訂戶，每一次街講，都會增加數百個訂戶，對剛剛全心準備在YouTube建立發聲平台，對每一個訂閱，都喜悅而珍惜，並充滿感謝。

羅智強指出，好不容易增加了2000多個訂戶，一次就消失了800多，足足砍了他40％的成長數。雖然這對一些百萬大戶，也許蒸發這些訂戶不算什麼，但他對這個剛起步的YouTuber，卻是很大的挫折。

羅智強指出，雖然也有很多人抱怨臉書，但至少臉書還不會這樣亂砍他的粉絲數，要尊重粉專經營者的多。因為他是個菜鳥YouTuber，也不知道要怎麼應付這樣的情況。他說，現在也只能打起精神，繼續衝刺訂戶。並卑微的請求YouTuber，不要這樣惡搞一個每天勤勞上片、努力宣傳、認真經營的YouTuber 好嗎？他也尋求網友協助，「可有好的解決方式，可以建議呢？」

羅智強也說，人在屋簷下，Facebook與YouTuber 已是最具意見影響力的二大社群平台，他在FB已有一定根基，開拓YouTuber ，打造發聲的雙引擎，是志在必得，他不會輕言放棄。

羅智強YouTuber公投

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