陳其邁維基被改兼高雄市長 幕僚：不會吃碗內看碗外

2019-07-02 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜尋求總統之路遇上罷免聲浪，遭批評不愛高雄。而韓國瑜的前對手、行政院副院長陳其邁就任後頻頻關注高雄市務，與高雄的連結不減反增，近日更扛下中央協助高雄防治登革熱的重要任務，維基百科甚至一度被改成「兼任高雄市長（原市長忙選舉）」，幕僚則說，這幾天陳其邁忙著關注登革熱疫情變化沒注意到維基被改，但他一向是做什麼像什麼，不會吃碗內看碗外。

陳其邁就任副閣揆後，頻繁回到高雄，出席活動種類多樣，包含反毒政策宣傳、海洋科技創新園區的動工典禮、台語講古比賽等等，先前蔡英文總統初選期間到高雄參訪宮廟，也有陳其邁身影。各界推測陳其邁在為可能的高雄市長補選熱身，他則早早解釋，「高雄是我的家，所以常常回家，這個是正常的嘛。」

翻開學歷，陳其邁是中山醫學院醫學系畢業，並拿到台灣大學公共衛生碩士，這回中央與高雄的登革熱口水戰，就被欽點回高雄主持重要蚊媒傳染病防治協助地方專案小組會議，更當場宣布已經批准高雄申請的5318萬經費補助，也頻頻提醒韓國瑜要顧好登革熱疫情。

返回台北後，陳其邁也透過臉書關心高雄最新登革熱疫情，引用疾管署資料，提醒先前的疫情發生地直徑200公尺範圍內病媒密度開始增加，代表有孳生源仍未被清除，隔空請託高雄市政府相關局處的同仁，務必要發揮跨局處聯繫效能，栓緊螺絲，上緊發條，才能阻斷疫情蔓延。