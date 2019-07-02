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香港反送中示威 吳釗燮呼籲全球挺港人

2019-07-02 10:57聯合報 記者徐偉真╱即時報導

外交部長吳釗燮。報系資料照
外交部長吳釗燮。報系資料照
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香港民眾反對修訂逃犯條例，昨晚一度佔領立法會大樓；外交部吳釗燮昨晚在外交部官方推特帳號上推文表示，呼籲全球各界一起支持香港人為自由所做的奮鬥，並落實全面民選。

反對修訂逃犯條例的香港民眾昨天晚間衝進立法會大樓內部，並噴漆「太陽花HK」等字樣，立法會經過示威者一夜占領後，大樓內遭大肆破壞。

吳釗燮昨天晚上11點在外交部推特帳號推文，表示昨天是香港主權移交22周年，但香港市民因為憤怒和挫折而沸騰，很明顯地中國共產黨的一國兩制什麼都不是，只是個謊言，他呼籲全球各界一起支持香港人為自由所做的奮鬥，並落實真正的民選。

香港外交部吳釗燮逃犯條例一國兩制

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