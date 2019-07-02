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【重磅快評】「罷免韓國瑜」是假議題嗎？

2019-07-02 10:39聯合報 主筆室

高雄市長韓國瑜。圖／本報資料照片
高雄市長韓國瑜。圖／本報資料照片
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國民黨總統黨內初選進入最後階段時，「罷免韓國瑜」的行動也如火如荼進行中，而且已經完成了第一階段的三萬份提案連署。到目前為止，國民黨和韓國瑜方面的回應，大致停留在「假議題」、「政治操作」和「尊重」上。罷免當然是個政治動作，民意應該尊重也無庸置疑。但關鍵在於，這到底會不會是個「假議題」。

首先從罷免的時程看。依據選罷法，罷免必須在就任一年後才能提案。換句話說，即使現在連署完成，也必須等到12月25日才能提案。提案後，又有25天的審核期，接下來，是法定的60天連署期。若第二階段連數署完成後，查對期限是40天。若連署過關，則在查核後40到60天內投票。

從這個時程來看，無論國民黨最後是否提名韓國瑜，罷免投票都不可能在明年1月11日和總統、立委選舉合併舉行。最快可能是明年四、五月間，最慢則可能到7月左右。

不過，無法和總統大選合併舉行罷免投票，是否就意味這會是個「假議題」？恐怕未必。

第一個關鍵，是第一階段的提案連署查對到底要花多少時間。如果12月25日送件，選委會能在選前完成查對，那麼就會在選前就開始第二階段連署。換言之，就算不是同時投票，也將是「選舉和罷免同步進行」，政治宣傳效果，難以避免。

第二個關鍵，是總統選情的發展。如果國民黨最後真的是韓國瑜出線，在韓國瑜當職參選的情形下，如果韓國瑜當選總統，則將自行辭職，沒有罷免問題。但如果最後韓國瑜落選，罷免案仍將持續進行。罷韓陣營現在已經喊出「雙殺」，在補選可能占上風的情況下，民進黨勢必會趁勝追擊，不會放緩罷免力道。

於是，罷免案最後對決的關鍵，將取決在國民黨和挺韓高雄市民「守住高雄」的決心，能否遏止原本在高雄就綠大於藍、且亟欲提前「收復高雄」的民進黨。

如此一來，罷免案將成為總統選舉的延長賽。雖說過去的罷免案極少成功，但沒能過關的原因多是於投票率未能跨過門檻。但倘此罷免案真的變成「總統大選延長賽」，在熱度可期的情況下，過去的經驗是否還有參考價值，恐有商榷空間。

姑且不論罷韓的正當性，或者背後的政治算計，但隨著選舉接近，將成為另一個風暴，而且是民進黨穩賺不賠、國民黨穩賠不賺的風暴，國民黨和韓國瑜是否想好了因應之道？

韓國瑜罷免國民黨

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