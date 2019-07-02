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0～6歲國家養 朱立倫：以郭台銘的資產只能養一年

2019-07-02 10:38聯合報 記者張文馨╱即時報導

新北市前市長朱立倫。記者余承翰／攝影
新北市前市長朱立倫。記者余承翰／攝影
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鴻海前董事長郭台銘拋政見，主張零到六歲的孩子由國家養，且不用編列政府預算。新北市前市長朱立倫今天受訪表示，他非常好奇郭兌現這張支票的真相，畢竟什麼都免費是做不到的。對於郭台銘主張，自籌財源，有信心推動上兆美金規模的健康產業。朱立倫說，郭台銘所有的資產都拿出來，只能養一年；就算郭用大數據每年賺一億元美金，支付營養午餐都不夠。

朱立倫說，什麼都免費是做不到的，以他擔任十多年地方首長的經驗，孩子還是要由各家養，對於弱勢家庭，再由政府給予支持照顧；對於一般家庭，則是政府要拚經濟、盼環境，讓家庭可以安心扶養小孩。若要什麼都由國家養，目前來看就是北歐經驗，就是以課重稅為基礎。

郭台銘昨說，政府不用編預算，他有辦法自籌財源，自己過去每年賺一千多億元、賺上兆的，台灣在若干年後，可產生一兆元美金的健康產業。

對此，朱立倫說，大家很好奇養一個小孩要花多少錢，過去6年出生的新生兒大約有120萬名，若以一個月用一萬元的托育來計算，公私立每月學費又差了一萬元；若全額由政府付至少2000多億。朱立倫說，「以郭台銘的資產，所有的資產拿出來養的話，也只能養一年，2000多億就沒有了」。

朱立倫說，中央政府每年總預算約花兩兆元，固定支出一兆，另外一兆元要支應建設、經濟發展、扶助弱勢、投入教育，郭台銘說不用花費政府預算，大家都很好奇要如何湊錢，如何不花預算就能扶養孩子，他也希望能學習。他表示，「我還是提醒郭台銘，大數據可以賺錢，每年一億美金，換算一年30億台幣，吃營養午餐絕對都不夠」。

新北市前市長朱立倫。記者余承翰／攝影
新北市前市長朱立倫。記者余承翰／攝影
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郭台銘朱立倫

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