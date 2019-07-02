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長榮罷工何時停損？業界：工會對空服影響力已降低

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韓國瑜抱怨非綠縣市待遇有差 柯Ｐ：藍營執政也一樣

2019-07-02 10:33聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

大巨蛋遭北市府勒令停工，不過一直傳出有違法施工的狀況，但都遭北市府否認，如今有民眾向媒體爆料，質疑遠雄不把法令放在眼裡，施作非核准項目，工地內疑似裝設冷氣機，台北市政府也配合睜一隻眼閉一隻眼。

對此，台北市長柯文哲表示，這很簡單，專業問題專業解決，建管處長會去看。

柯文哲說，我們沒有辦法保證每個人都怎樣，但自己的態度是，我們不會包庇任何人，有人檢舉就去看，已經叫建管處長早上就去看。

此外，對於昨拋出調降單一且自住地價稅的想法，被外界質疑事不是在為參選端牛肉？柯文哲說，自己早就就講很久，講很多年了。

柯文哲表示，台灣的高房租、高房價的情況，還是要做稅制的改革，房屋還是要分兩種，分別是自住、買來囤房的，這兩者不一樣。

柯文哲表示，單一且自住，他只有一棟房子，戶籍就在那裡，住在哪裡，那房子要視為民生必需品，所以稅很低；但如果有兩三間房子當包租公包租婆，為什麼還要讓你用自住的稅率，目前有三棟房子都算自住，「我覺得很荒謬」，你有三個身體嗎？台灣過去有很多這種法律制度，一看就是「很荒謬」，這些都是要去改。

對於高雄市長韓國瑜批評非民進黨執政縣市待遇有差，柯文哲笑說，這不是民進黨政府才這樣子，以前國民黨政府也是這樣子。這有個笑話，你知道何時發現自己不是綠營的嗎？前瞻計畫沒有分到錢的時候。

至於是否感受到民進黨「毀柯滅韓」的氣氛？柯文哲笑說，就深呼吸、放輕鬆，繼續往前走。

柯文哲北市民進黨

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