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毀韓滅柯？柯文哲：深呼吸、放輕鬆，繼續向前走

2019-07-02 10:29聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

有可能出馬競選總統的台北市柯文哲上午接受媒體聯訪，對外界有毀韓滅柯的說法？柯文哲一派輕鬆的表示，深呼吸、放輕鬆，繼續向前走。

有可能出馬競選總統的台北市長柯文哲受訪前柯和幕僚走出市府劉銘傳廳。記者邱德祥／攝...
有可能出馬競選總統的台北市長柯文哲受訪前柯和幕僚走出市府劉銘傳廳。記者邱德祥／攝影
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