陸反對蔡英文過境美國 美：過境符合「一中政策」

2019-07-02 03:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



總統蔡英文出訪將過境美國4晚，中國大陸外交部敦促美方不允許蔡英文過境；美國國務院發言人1日重申，美國「一中政策」不變，且過境符合美國的「 一中政策」。

記者詢問美國國務院，蔡英文過境美國期間是否將會見美方官員，以及美方如何回應北京反對蔡過境；國務院一名發言人1日透過電郵以背景方式回覆本報記者，並未直接回答問題，但重申美國長久以來基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」不變。

該發言人表示，美方不時安排台灣政府代表過境美國；「這些過境行程考量乘客的安全、舒適、便利與尊嚴，且符合我們的一中政策。」

我外交部次長曹立傑1日舉行記者會宣布，蔡英文將於本月11日至22日率團訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國及聖露西亞等加勒比海友邦國家，展開「自由民主永續之旅」。

曹立傑指出，訪團預計11日中午啟程，同日抵美國過境2晚，13日午間離美國前往海地訪問，13日晚間至16日訪問聖克里斯多福及尼維斯，16日至17日訪問聖文森國，17日至19日訪問聖露西亞。19日離聖露西亞赴美國過境停留2晚，22日(星期一)中午返抵國門，全程12天11夜。

曹立傑並未宣布蔡英文過境美國的城市，僅表示相關規畫目前正與美方依據安全、尊嚴、便利、舒適的原則協調中，有關結果將由總統府統一對外說明。