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影／李彥秀有信心打敗高嘉瑜 讚蔣萬安比老公更會撩妹

2019-07-01 19:50聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

明年要闖關立委連任的國民黨立委李彥秀，今天接受本報快問快答挑戰。對於民進黨可能派出台北市議員高嘉瑜出來征戰台北市內湖、南港立委，李彥秀不僅不懼戰，更認為自己有信心可以打敗她。

而李彥秀日前跟蔣萬安拍了一系列「撩妹」影片，她也不諱言的說，「蔣萬安比老公更會撩 ！」至於老公當初怎麼撩她的，她則說，老公把自己灌醉跟她告白，還送她玫瑰花，結果她把玫瑰花轉送給馬英九辦公室，這到底是怎麼回事呢？想知道更多李彥秀的政壇秘辛嗎？點開影片就知道了！

國民黨立委李彥秀。記者劉宛琳／攝影
國民黨立委李彥秀。記者劉宛琳／攝影
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李彥秀北市蔣萬安2020立委選舉

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