影／李彥秀有信心打敗高嘉瑜 讚蔣萬安比老公更會撩妹

2019-07-01 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



明年要闖關立委連任的國民黨立委李彥秀，今天接受本報快問快答挑戰。對於民進黨可能派出台北市議員高嘉瑜出來征戰台北市內湖、南港立委，李彥秀不僅不懼戰，更認為自己有信心可以打敗她。