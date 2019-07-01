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國民黨啟動2020「PK小組」猛攻蔡政府施政

2019-07-01 19:26聯合報 記者鄭媁╱即時報導

國民黨主席吳敦義今下午與55位立委提名人舉行座談會，除了拍板在5日成立揭弊「PK小組」，每晚召集會議商討當前重大議題，並在隔天舉行記者會，主打蔡政府施政3年來的缺失。並希望所有立委被提名人皆能響應7日舉辦的「反鐵籠公投」凱道抗議活動。

國民黨目前在全台75個立委選區中，已完成提名53個選區、55人，吳敦義今舉行與第一階段立委被提名人的座談會。

國民黨文傳會代理主委程美華會後轉述，今天出席率達逾9成，吳敦義表示，蔡英文總統執政以來，不僅台灣經濟不理想，經濟成長率保二都是問題，國際和兩岸處境日益艱難，希望國民黨2020年重返執政，立委與總統大選能發揮1+1大於2的效應。

而針對啟動2020選戰揭弊「PK小組」，國民黨規畫，預計每天晚間9時在國民黨立院黨團舉行會議，彙整各選區情勢，擬定重大選戰議題，出席成員包括國民黨祕書長曾永權、組發會、文傳會、立法院黨團幹部、智庫等成員。

目前聚焦主題，以經濟和反鐵籠公投為主。程美華表示，自5日起，每晚9時在立院黨團開會，彙整特定選區與議題，隔天與立委提名人舉行記者會；主題聚焦檢討蔡府施政跟經濟議題，近期的反鐵籠公投、反「公投法」修正案，也是本次選戰主軸，透過集思廣益的方式，即時回應時事。

國民黨公投

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