民調與郭幾乎平手 高市府：所有民調都尊重

相關新聞
平均地權條例修法三讀通過 在野黨批「實價登錄0.5」2019-07-01 17:01
大法庭將上路 司改會：內部規則司法院應公告一個月2019-07-01 16:25
火線評論／小英撿到槍能用多久？2019-07-01 13:37
影／蔡下周訪加勒比海友邦 過境美4晚2019-07-01 13:37
收到退休審定函「快吐血」 李來希：一定提出復審2019-07-01 13:33
青工總會長選舉開跑 國民黨：挺青年不只是口號2019-07-01 13:17
蔡英文月中訪加勒比海4友邦 美國待4晚2019-07-01 10:54
蔡總統出訪加勒比海友邦 總統府上午記者會宣布2019-07-01 08:50
雙子星案爭議 蔡總統：不會用國安當幌子2019-07-01 00:36
國新立委初選／北市1選區 汪志冰險勝潘懷宗2019-06-30 23:22
不滿鳥籠公投 羅智強啟動百場街講護公投2019-06-30 21:09
蔡正元：香港其實是「毒港」 中國可以說差點因它而亡國2019-06-30 19:33
公投與大選脫勾 黃偉哲：見仁見智2019-06-30 18:32
閃靈奪最佳樂團 蘇嘉全：林昶佐為首位鑲金立委2019-06-30 18:30
實價登錄2.0打假？徐永明嗆民進黨：喬選舉才稱兄道弟2019-06-30 16:46
柯建銘為法官法再批黃國昌「假道德的麥卡錫主義」2019-06-30 14:50
北市一選區初選汪志冰勝出 潘懷宗：國新合作支持汪2019-06-30 13:15
立委初選 汪志冰險勝潘懷宗2019-06-30 13:07
時代力量走到挺綠或親柯的十字路口2019-06-27 09:04
穩健務實變成缺點？他這樣回應2019-06-27 00:00
這件事情 台灣人不會接受2019-06-27 00:00
熱門文章
無知比民粹可怕！沈富雄提11理由：不可找韓國瑜當總統2019-07-01 12:32
聯合報民調／韓國瑜30％ 郭台銘29％ 打成平手2019-07-01 00:18
趁韓冰不在 郭董的美女小編悄悄上位2019-07-01 08:00
民調／蔡英文聲勢上漲 三腳督藍綠對決都是她領先2019-07-01 11:07
半小時仍未走不到舞台 郭台銘進場被支持者擠爆2019-06-30 18:57
直播／90分鐘湧7萬 韓國瑜新竹造勢場主辦方宣布破25萬人2019-06-30 18:54
這廂罷免韓國瑜 那廂韓粉反制號召罷免黃捷2019-07-01 12:03
韓國瑜批蔡英文 在台灣搞一國兩制太可怕了2019-06-30 20:29
聯合報民調／三腳督…韓勝算高 藍綠爭…郭贏面大2019-06-30 23:57
罷韓？孫大千：用此標準 陳菊早就被罷免N次了2019-07-01 08:06
韓國瑜新竹場跟凱道場人數一樣多 主辦單位喊出30萬人2019-06-30 19:43
收到退休審定函「快吐血」 李來希：一定提出復審2019-07-01 13:33
王金平：只有我不會被抹紅 讓我當國民黨最強母雞2019-07-01 00:55
罷韓第一階段過關 韓國瑜：政治的操作我尊重2019-07-01 11:14
郭稱台瀕臨破產 韓國瑜：外匯存底4千億美金不會破產2019-06-30 20:12
韓國瑜新竹場封關造勢 主辦方：現場逾22萬人2019-06-30 18:19
郭台銘結束園遊會 郭辦聲稱現場人數超過10萬2019-06-30 20:28
直播／放棄拿美國護照的機會 郭台銘：我熱愛這塊土地2019-06-30 19:27
「只有韓國瑜能當總統」 謝龍介搭高鐵北上幫韓造勢2019-06-30 19:03
金門酒廠測韓流風向？總統才有的紀念酒傳統 被韓國瑜打破2019-07-01 09:00
韓國瑜即將進場 眼尖韓粉驚「郭董看板就不見了」2019-06-30 19:25
嗆蔡英文還我公投還我民主 男子遭維安人員壓制拖行2019-06-30 19:00
「玉」字測韓國瑜總統之路 詹惟中：雖遇阻但大可期待2019-07-01 14:29
民進黨若未守住2020政權 蔡英文：國際認為比香港嚴重2019-06-30 21:11
黃光芹爆競選經費疑雲 韓國瑜：拿出證據讓我一槍斃命2019-07-01 16:24
柯文哲民調下滑 林濁水酸：鐵粉潰散了 才是大麻煩2019-07-01 10:30
國民黨第三場國政說明 胡幼偉預言：郭台銘將大開殺戒2019-07-01 10:20
蔡正元：香港其實是「毒港」 中國可以說差點因它而亡國2019-06-30 19:33
造勢結束韓家軍散場 主辦單位不斷廣播：要垃圾不落地2019-06-30 20:43
罷韓30行動 第一階段連署書將達標2019-06-30 20:28
影╱柯P今晚橫掃屏東夜市 粉絲喊「選總統」2019-06-30 20:59
佛性變狼性？朱立倫打郭韓：這質疑都無法接受怎麼選2019-07-01 11:41
【即時短評】黨內互比郭韓民調僅差1％ 誰出線都要面對2019-07-01 06:57
黃光芹連環爆目擊證人口述 指韓國瑜收4千萬獻金2019-07-01 15:09
黃光芹再爆：韓國瑜選舉捐款經費 監院司法該查2019-07-01 13:42
國家養0到6歲幼童不可行？李正皓：這群人讓人毛骨悚然2019-07-01 14:54
影／拚初選 郭台銘板橋跑透透：我只有一本中華民國護照2019-06-30 22:49
讚竹科懷念蔣經國 韓國瑜：想讓台灣人民過得更好2019-06-30 20:56
影／卓榮泰：2020民進黨若輸 台灣與中國愈來愈近2019-07-01 08:19
網路罷免韓國瑜 柯文哲：不是一個理想社會狀態2019-07-01 10:58
留言