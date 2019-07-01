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民調與郭幾乎平手 高市府：所有民調都尊重

2019-07-01 17:55聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

藍營總統初選進入倒數階段，本報總統選情調查發現，郭台銘在藍營中的黨內互比支持度上升到2成9，和韓國瑜的3成打成平手；韓國瑜在藍營選民中以5成支持度最高，綠營和中立選民屬意郭台銘代表國民黨出征。對於民調結果，高市新聞局表示，對所有民調都尊重參考。

國民黨總統初選7月8日到14日進行民調，15日公布結果，28日送全代會審議通過確定提名人選。

韓國瑜民調郭台銘

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