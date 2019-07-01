親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

「玉」字測韓國瑜總統之路 詹惟中：雖遇阻但大可期待

大法庭將上路 司改會：內部規則司法院應公告一個月

2019-07-01 16:25聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

「大法庭制度」將於7月4日生效施行，此制度攸關統一終審法院法律見解，對個案當事人訴訟權影響甚鉅，民間司改會今對大法庭庭員的選任程序發表聲明，指司法院應公開票選之內部規則並徵詢外界意見、司法院應讓外界有機會陳述意見並提供法官主筆的判決，供法官投票時參考、公開透明且廣納意見的選任程序才能選出合適的大法庭人選。

此次修法僅就大法庭庭員的選任程序做原則性規定，至於具體的選任方式，仍應由司法院制定內部規則為之。

司改會認為，內部規則應包含：一、每位法官可以投的票數。二、票數相同處理方式。三、是否可以拒絕擔任大法庭庭員。四、大法庭庭員是否可以在任期屆滿前辭職。以最高法院民事庭為例，該庭共需票選9名大法庭庭員，則內部規則應規定每位法官可投1票或9票，票數相同者應採取抽籤或二輪投票決定，以及大法庭庭員經選任後得否拒絕擔任或辭職等規定。

司改會呼籲，司法院應將內部規則對外公告至少一個月，徵詢檢察機關等政府機關以及律師公會等民間團體之意見，並依照外界意見進行修正，才能夠制訂出具有公信力的選任程序。

法官遴選辦法第9條第4項規定，司法院應就轉任法官者以適當方法公開申請人資料，由外界陳述意見，以便法官遴選委員會審查時參考。司改會認為，最高法院與最高行政法院的法官在投票前，並無充分時間知悉並詳閱每位法官審理案件之情形與曾經主筆的判決。

因此，司法院應讓外界有一個月以上之期間陳述意見，尤其是曾經受到最高法院與最高行政法院審理的案件當事人及其代理人，最能知悉法官審理案件之情形與判決書的良窳，由其就承審法官是否具有擔任大法庭法官的資格表示意見，最為適當。外界陳述意見之後，司法院應將外界資料彙整，提供給法官作為投票時之參考依據。

大法庭制度，是要解決最高法院與最高行政法院各庭之分歧見解，造成人民無所適從的問題，並取代具有違反權力分立爭議的判例制度。司改會認為，大法庭所統一的法律見解，必須是能夠保障人民權利、受外界肯認的見解，過去立法院在審議法案時，也做成附帶決議，要求最高法院與最高行政法院應注意案件所呈現的性別意識。

因此，未來的大法庭法官，應有做出指標性、展望性裁判的能力。司改會期待，一個公開透明、廣納外界意見的大法庭法官選任程序，方能讓法官們選出最合適的人選。

司法院投票立法院

相關新聞

川普重申一中 前外交官介文汲：打臉蔡英文對美一面倒政策

2019-07-01 16:17

火線評論／小英撿到槍能用多久？

2019-07-01 13:37

影／蔡下周訪加勒比海友邦 過境美4晚

2019-07-01 13:37

收到退休審定函「快吐血」 李來希：一定提出復審

2019-07-01 13:33

青工總會長選舉開跑 國民黨：挺青年不只是口號

2019-07-01 13:17

蔡英文月中訪加勒比海4友邦 美國待4晚

2019-07-01 10:54

蔡總統出訪加勒比海友邦 總統府上午記者會宣布

2019-07-01 08:50

雙子星案爭議 蔡總統：不會用國安當幌子

2019-07-01 00:36

國新立委初選／北市1選區 汪志冰險勝潘懷宗

2019-06-30 23:22

不滿鳥籠公投 羅智強啟動百場街講護公投

2019-06-30 21:09

蔡正元：香港其實是「毒港」 中國可以說差點因它而亡國

2019-06-30 19:33

公投與大選脫勾 黃偉哲：見仁見智

2019-06-30 18:32

閃靈奪最佳樂團 蘇嘉全：林昶佐為首位鑲金立委

2019-06-30 18:30

實價登錄2.0打假？徐永明嗆民進黨：喬選舉才稱兄道弟

2019-06-30 16:46

柯建銘為法官法再批黃國昌「假道德的麥卡錫主義」

2019-06-30 14:50

北市一選區初選汪志冰勝出 潘懷宗：國新合作支持汪

2019-06-30 13:15

立委初選 汪志冰險勝潘懷宗

2019-06-30 13:07

國民黨屏東第二選區初選出爐 周佳琪勝出

2019-06-30 11:57

回應柯文哲幌子說 蔡英文：不會拿國安當幌子會認真守護

2019-06-30 11:54

郭台銘受邀出席公益園遊會 不到中午已有人入場占位子

2019-06-30 10:56

重溫蜜月年輕歲月 柯文哲陳佩琪逛墾丁大街展現超人氣

2019-06-30 10:52

時代力量走到挺綠或親柯的十字路口

2019-06-27 09:04

穩健務實變成缺點？他這樣回應

2019-06-27 00:00

這件事情 台灣人不會接受

2019-06-27 00:00
看更多

熱門文章

無知比民粹可怕！沈富雄提11理由：不可找韓國瑜當總統

2019-07-01 12:32

聯合報民調／韓國瑜30％ 郭台銘29％ 打成平手

2019-07-01 00:18

民調／蔡英文聲勢上漲 三腳督藍綠對決都是她領先

2019-07-01 11:07

趁韓冰不在 郭董的美女小編悄悄上位

2019-07-01 08:00

半小時仍未走不到舞台 郭台銘進場被支持者擠爆

2019-06-30 18:57

直播／90分鐘湧7萬 韓國瑜新竹造勢場主辦方宣布破25萬人

2019-06-30 18:54

韓國瑜批蔡英文 在台灣搞一國兩制太可怕了

2019-06-30 20:29

聯合報民調／三腳督…韓勝算高 藍綠爭…郭贏面大

2019-06-30 23:57

這廂罷免韓國瑜 那廂韓粉反制號召罷免黃捷

2019-07-01 12:03

罷韓？孫大千：用此標準 陳菊早就被罷免N次了

2019-07-01 08:06

韓國瑜新竹場跟凱道場人數一樣多 主辦單位喊出30萬人

2019-06-30 19:43

【即時短評】韓國瑜取消南部場 選擇新竹封關場的算盤

2019-06-30 16:56

王金平：只有我不會被抹紅 讓我當國民黨最強母雞

2019-07-01 00:55

郭稱台瀕臨破產 韓國瑜：外匯存底4千億美金不會破產

2019-06-30 20:12

韓國瑜新竹場封關造勢 主辦方：現場逾22萬人

2019-06-30 18:19

罷韓第一階段過關 韓國瑜：政治的操作我尊重

2019-07-01 11:14

郭台銘結束園遊會 郭辦聲稱現場人數超過10萬

2019-06-30 20:28

直播／放棄拿美國護照的機會 郭台銘：我熱愛這塊土地

2019-06-30 19:27

「只有韓國瑜能當總統」 謝龍介搭高鐵北上幫韓造勢

2019-06-30 19:03

韓國瑜即將進場 眼尖韓粉驚「郭董看板就不見了」

2019-06-30 19:25

收到退休審定函「快吐血」 李來希：一定提出復審

2019-07-01 13:33

嗆蔡英文還我公投還我民主 男子遭維安人員壓制拖行

2019-06-30 19:00

民進黨若未守住2020政權 蔡英文：國際認為比香港嚴重

2019-06-30 21:11

金門酒廠測韓流風向？總統才有的紀念酒傳統 被韓國瑜打破

2019-07-01 09:00

柯文哲民調下滑 林濁水酸：鐵粉潰散了 才是大麻煩

2019-07-01 10:30

國民黨第三場國政說明 胡幼偉預言：郭台銘將大開殺戒

2019-07-01 10:20

蔡正元：香港其實是「毒港」 中國可以說差點因它而亡國

2019-06-30 19:33

「玉」字測韓國瑜總統之路 詹惟中：雖遇阻但大可期待

2019-07-01 14:29

造勢結束韓家軍散場 主辦單位不斷廣播：要垃圾不落地

2019-06-30 20:43

罷韓30行動 第一階段連署書將達標

2019-06-30 20:28

扼陽金要隘重裝備卻報廢 陸軍抵抗硫磺氣體大作戰

2019-06-30 16:33

影╱柯P今晚橫掃屏東夜市 粉絲喊「選總統」

2019-06-30 20:59

凍蒜聲聲不絕 韓國瑜還未進場造勢場喊出破18萬人

2019-06-30 17:17

【即時短評】黨內互比郭韓民調僅差1％ 誰出線都要面對

2019-07-01 06:57

佛性變狼性？朱立倫打郭韓：這質疑都無法接受怎麼選

2019-07-01 11:41

影／拚初選 郭台銘板橋跑透透：我只有一本中華民國護照

2019-06-30 22:49

讚竹科懷念蔣經國 韓國瑜：想讓台灣人民過得更好

2019-06-30 20:56

影／卓榮泰：2020民進黨若輸 台灣與中國愈來愈近

2019-07-01 08:19

黃光芹再爆：韓國瑜選舉捐款經費 監院司法該查

2019-07-01 13:42

沈一鳴接任參謀總長 蔡總統下達3個命令

2019-07-01 10:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top