川普重申一中 前外交官介文汲：打臉蔡英文對美一面倒政策

2019-07-01 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



美國總統川普與中國國家主席習近平，決定恢復貿易談判，華府並同意暫緩對中國貨擴大加徵關稅，可能使金融市場大鬆一口氣。 路透 分享 facebook 美國總統川普在與中國國家主席習近平，達成貿易戰暫時休兵的協議後，宣稱美國在美中貿易戰中「大贏」，前外交官介文汲指出，他認為更值得關注的是川普在川習會中表示，美方繼續奉行一個中國政策，這不但戳破了蔡政府上任以來，一再營造出川普政府對台特別友善支持的假象，也打臉了蔡政府上任以來一廂情願的對美一面倒政策。

介文汲指出，這次大阪G20會議是大國的角力場，更是美國與中國大陸鬥爭的國際舞台。

沒人會記得這次會議達成了什麼協議，但全世界都知道此次會議場邊的川習會宣告了美陸貿易大戰休兵並恢復談判，美國不再對大陸的3千億美元貨品加徵關稅、對華爲的禁令鬆綁，大陸則會大量購買美國農產品。

消息一出，全球股市包括臺灣股市均以大漲回應，凸顯美中兩國在全球經貿發展上的雙霸地位。

介文汲說，他認為更值得關注的是川普在川習會中表示：「重視中方在臺灣問題上的關切，美方繼續奉行一個中國政策。」這是川普上任後首次在一個舉世關注的重要場合作出與臺灣相關的明確表述。戳破了蔡政府上任以來一再營造出川普政府對台特別友善支持的假象，也打臉了蔡政府上任以來一廂情願的對美一面倒政策。

他希望蔡政府這次能從中學到教訓，自己的問題要自已面對解決，靠他人撐腰保護終究不可靠。兩岸的關係終究還是要臺灣自已與大陸面對面務實協商，不能將希望與責任都寄托於第三者。國際情勢詭譎多變，除了靠自己，誰都靠不住。