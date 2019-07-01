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國家養0到6歲幼童不可行？李正皓：這群人讓人毛骨悚然

2019-07-01 14:54聯合報 記者林文義╱即時報導

國民黨總統初選參選人郭台銘在總統初選第二場國政發表會上喊出「新生兒從出生到6歲，由國家幫你養」政見，此政見一出，遭外界質疑預算從哪來，行政院長蘇貞昌並說這項政見只有兩種可能，第一，就是亂開芭樂支票，說話不負責任，第二，蔡總統政府一直在為國人減稅，如果照郭董事長開的支票，「這需要上兆經費，就會大大加稅，你願意嗎？」。草協聯盟發起人李正皓指出，為什麼有這麼多的人急著否定0到6歲幼童由國家養是不可行的政策？講白了，就是「貧窮限制了他們的想像力」。

李正皓表示，反對者看到的是政策的「初期投入成本」；郭台銘看到的是政策的「後期回收效益」，而這正是世界超一流企業家與普通人在眼界上最大的差異。

0到6歲幼童由國家養這個政策要花多少錢？

以黃國昌最嚴格的標準來計算平均一個幼童每年要花20萬，一年國家需要2800多億元的預算，這是此政策的「初期投入成本」，但此政策的「後期回收效益」有多高呢？

以單一新生兒每年2萬元計算，0到6歲期間國家總共需在他身上投入120萬的成本，但當此新生兒成年工作後開始就會開始「繳稅」還給國家。

若以25歲工作40年到65歲，乘以2019年每人平均繳3.3萬所得稅，光所得稅40年下來就會繳132萬元，政府淨賺12萬元。

新生兒長大後，依目前企業繳稅戶數推算，約有4%的人會事業有成，成立公司，依2019年企業營所稅單一申報戶平均繳稅58.3萬元來計算，公司穩定經營10年就會繳稅給政府583萬。

若此新生兒長大後投資股票市場，則需繳納證交稅；買賣房要繳交契稅、印花稅、土增稅、房屋稅；抽菸喝酒繳菸酒稅，連去便利商店買包口香糖都要繳營業稅。

這筆帳光計算「繳稅」這件事就是划算的，更遑論如果這群新生兒之中出了一個王建民、戴資穎、李安、張忠謀這樣的台灣之光，怎樣說大賺特賺的都是台灣不是嗎？

此政策一但推動，台灣少子化的「國安危機」自然迎刃而解，若我們認為一年花三千多億國防預算來保衛台灣是值得的，那一年花兩千多億徹底解決少子化的國安危機怎麼會是不划算的呢？況且當實際政策推動後必然有排富條款等限制，實際投入經費只會少不會多。

李正皓指出，《有錢人想的和你不一樣》的作者在書中就說過：「有錢人看見機會，窮人則看見障礙。有錢人看到成長的潛力，窮人看到賠錢的潛力。有錢人專注於可以得到多少報酬，窮人專注於要負擔的風險有多高。」

想想哪些聲稱0到6歲幼童由國家養不可能達成的人的說詞與態度，不就是標準的「窮人思維」？更可怕的是，這群人大多數是有權力決定台灣未來走向的一群人，這狀況難道不讓人毛骨悚然嗎？

草協聯盟發起人李正皓。取自臉書
草協聯盟發起人李正皓。取自臉書
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新生兒李正皓

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