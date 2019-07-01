收到退休審定函「快吐血」 李來希：一定提出復審

2019-07-01 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



年金改革制度上路今天滿一周年，全國公務人員協會理事長李來希今天表示，他即將在這個月16日退休，他已經在上個月19日收到退休金審定書，「看到審定書差點吐血」，他提醒在退撫新制上路後退休的軍公教，還是要向相關單位提出復審，「該做的都要做才能確保自己的權益」。

李來希今天在「軍公教網路之聲直播電台」直播節目中表示，退撫制度上路滿一年，很多退休軍公教都在痛苦中渡過，他也即將加入退休行列，之前也收到審定函，相信看到審定函的人都會生氣，民進黨主政後大砍軍公教退休所得，他遇到的每個退休的人都在罵。

李來希說，看到審定函真的會吐血，審定函上寫每年調降1.5%，連續減10年，根本就是要退休軍公教痛10次，世界上沒有一個政府是這樣單方面的改變軍公教的退休所得，美其名是「溫和穩健」，但退休的人慘、在職的更慘，民進黨政府真的很狠，「根本是無法無天的地步」。

李來希說，去年新制度實施以後退休的人，會提前一個月收到審定書，雖然制度已經上路，為了確保權益，依然要提起復審和訴願，除了表達對新制的不服及抗議態度，也用以確保已經受侵害的權益未來可能回復，像他就已經寫好復審書，還根據自己的狀況調整了資料內容，例如計算他原本依照舊制可領多少錢，新制後少領多少錢，李來希並在鏡頭前當場簽名，說今天就會用掛號信的方式寄到銓敘部。