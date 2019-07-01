卓榮泰訪美：2020選舉決定台灣與中國的距離

2019-07-01 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



民進黨主席卓榮泰訪美，卓與華府台灣同鄉會演講時提到，行政院前院長賴清德初選後，展現高度願全力支持蔡英文總統，賴必定將會在2020年的這一仗扮演重要的角色，卓表示，民進黨沒有「非誰不投」，只有「非贏不可」。2020選舉將決定台灣與中國的距離，民進黨以總統勝選及國會過半為目標，兼顧保護本土政權、維持國會優勢、捍衛進步價值，勇敢守護台灣。

卓榮泰此次的訪美行，於當地時間6月30日清晨抵達華府後，陸續拜會華府台灣同鄉會、華府小英後援會及大巴爾地摩同鄉會等僑胞團體，並在華府台灣基督長老教會發表演說。卓表示，剛落幕的黨內總統提名初選，歷經公正公開的程序，並經中執會共識不表決通過初選方式，民調過程嚴謹專業且公開透明，順利完成初選及提名，他代表全黨謙卑地向民意低頭聆聽。

卓也提到，賴清德展現高度，願全力支持蔡英文總統，必定將會在2020年的這一仗扮演重要的角色，請鄉親堅定意志，沒有「非誰不投」，只有「非贏不可」。卓提到，此次訪美行主軸訂為「勇續台灣，民主夥伴」，現階段台灣的前途面對許多挑戰，一方面看到香港一國兩制的徹底失敗，激起百萬民眾反送中條例，香港民眾不分背景共同反對，也激勵了在台灣的民眾起身反對紅媒；另外，台灣也要在努力發展經濟，壯大台灣的同時，推進台灣的國際空間。海外鄉親對台灣的支持，展現在近期美國對台多項友好法律案及措施，讓民進黨更有勇氣面對險峻的選情。