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民調／蔡英文聲勢上漲 三腳督藍綠對決都是她領先

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郭台銘新競選廣告訴諸「三贏」 要韓國瑜留高雄

2019-07-01 11:49聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

國民黨總統初選參選人郭台銘日前在首場國政願景發表會上提出「三贏」策略，要讓高雄市長韓國瑜留在高雄，由郭台銘參選總統，在明年擊倒民進黨，達到中華民國贏、台灣人民贏、國民黨贏的「三贏」局面。郭台銘本周推出的第四支廣告，就是以三贏為主軸，在民調封關前做最後衝刺。

郭台銘、韓國瑜在本報最新民調結果中打成平手，成為最可能出線的國民黨總統人選。而郭台銘在民調前推出的最後一支廣告強調「三贏」，其中最重要的就是要把韓國瑜留在高雄，由自己參加總統，才不會失去高雄，更可以拿回執政權，達到達到中華民國贏、台灣人民贏、國民黨贏的「三贏」局面。

郭台銘在上月推出首波電視廣告，在短短60秒內，本尊都沒出現，僅在影片中「獻聲」，主角更不是自己，而是宣傳蔡英文總統、行政院前院長賴清德、台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜、新北市前市長朱立倫，分別談及「佩服」這些競爭著的優點。直到影片最後，才露出「郭台銘」的名字，拍攝手法令人印象深刻。

郭台銘第二支廣告影片「媽媽的微笑篇」，以一位抗癌孕婦順利產下女兒的故事為開頭，並提及永寧臨床研究計畫，希望透過這位媽媽的基因，找到以後治療同樣情況病患的方法，減少不必要的副作用。郭也在影片最後告訴大家，「台灣要幸福，相信郭台銘！」

郭台銘推出第三支競選影片「台灣要贏篇」，藉由郭台銘長年投入慈善事業的背景，訴說他關心的議題及企業成功的心法。影片中出現不少郭台銘幫助過的運動選手，希望大家能如同運動家精神一樣永不放棄，不斷克服挑戰並奮力搏鬥，讓世界再度看見台灣，「台灣要贏，郭懂」。

國民黨總統初選參選人郭台銘與高雄市長韓國瑜。本報資料照合成
國民黨總統初選參選人郭台銘與高雄市長韓國瑜。本報資料照合成
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郭台銘韓國瑜廣告

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