郭台銘新競選廣告訴諸「三贏」 要韓國瑜留高雄

2019-07-01 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨總統初選參選人郭台銘日前在首場國政願景發表會上提出「三贏」策略，要讓高雄市長韓國瑜留在高雄，由郭台銘參選總統，在明年擊倒民進黨，達到中華民國贏、台灣人民贏、國民黨贏的「三贏」局面。郭台銘本周推出的第四支廣告，就是以三贏為主軸，在民調封關前做最後衝刺。

郭台銘、韓國瑜在本報最新民調結果中打成平手，成為最可能出線的國民黨總統人選。而郭台銘在民調前推出的最後一支廣告強調「三贏」，其中最重要的就是要把韓國瑜留在高雄，由自己參加總統，才不會失去高雄，更可以拿回執政權，達到達到中華民國贏、台灣人民贏、國民黨贏的「三贏」局面。

郭台銘在上月推出首波電視廣告，在短短60秒內，本尊都沒出現，僅在影片中「獻聲」，主角更不是自己，而是宣傳蔡英文總統、行政院前院長賴清德、台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜、新北市前市長朱立倫，分別談及「佩服」這些競爭著的優點。直到影片最後，才露出「郭台銘」的名字，拍攝手法令人印象深刻。

郭台銘第二支廣告影片「媽媽的微笑篇」，以一位抗癌孕婦順利產下女兒的故事為開頭，並提及永寧臨床研究計畫，希望透過這位媽媽的基因，找到以後治療同樣情況病患的方法，減少不必要的副作用。郭也在影片最後告訴大家，「台灣要幸福，相信郭台銘！」