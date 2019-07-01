稱台瀕臨破產？朱立倫：郭董真的不懂

2019-07-01 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘日前指出，若用公司角度來看中華民國政府，會是一個瀕臨破產或借債度日的公司。新北前市長朱立倫說，最近看到郭董的講法，他很確定郭董這部分「真的不懂」，可能還需要一些朋友來教一下，因為企業的資產負債，跟國家、中華民國的負債是不一樣的。

朱立倫說，中國民國國家總資產是世界排名第14左右，在世界是算還不錯，因為我們很多的資產是藏富於民，如果用世界的標準算，大概有2兆多美金的中華民國淨資產，其中外匯存底大概4千6百多億，外匯存底是全民的。

朱表示，中華民國政府應該總資產是12兆多，負債是6兆左右，以現在淨值是6兆3，這還不包括他做副院長的時候，從估價還有25兆土地相關房屋的資產，中華民國跟中華民國政府都不會破產，說破產這是危言聳聽。

朱立倫表示，要好地用這些錢不要債留子孫，尤其是不要開一些不可能做到的空頭支票或社福支票，譬如說做捷運等交通、公共建設，可以帶來未來的收益，如果都把錢花掉、分掉，社福都做完了就是在先花下一代的錢。

郭台銘日前也提出0到6歲交給國家養，朱說，必須有2個決定，分別是每一年要怎麼樣收進這幾千億的錢，或是花下一代的錢，就是還有6、7兆，但他主張是不能花下一代的錢，錢要怎麼來，應該要清楚的交代，不能開空頭支票。