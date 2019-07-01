佛性變狼性？朱立倫打郭韓：這質疑都無法接受怎麼選

2019-07-01 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫過去曾呼籲大家不要黨內互打，但在第一次國政願景發表會後，朱開始將炮口轉向黨內對手。對於民調封關前，朱的選舉策略是否有改變，朱立倫陣營表示，若韓國瑜、郭台銘連這樣的質疑都無法接受，進入大選怎麼辦？相對缺乏治理經驗實務的人，恐怕難以招架蔡政府凌厲的攻勢。

朱立倫從一開始批評黨中央的國政發表會只是「朗讀比賽」除了批評韓國瑜「拉進來，打出去」的口號聽不懂外，也盼他造勢活動適可而止；對於郭台銘提出6歲前政府養政見，他也直批不繳高稅不可能。

針對韓國瑜與郭台銘在國政說明會的主張，朱立倫幕僚表示，朱向韓、郭提出的問題也是民眾的疑問，治國政見不能等閒視之，每個參選人本來就有責任與義務接受挑戰，朱立倫也樂於回答其他人的提問。

幕僚也說，朱立倫選舉策略就是堅持不黨內互打，若為了贏初選不擇手段，最後很可能丟掉大選。雖然朱立倫對於韓、郭的主張提出不同看法，但還是就事論事，若連這樣的質疑都無法接受，進入大選怎麼辦？

而且，蔡英文總統日前在社宅議題上挑戰朱立倫，很明顯完全討不了便宜，除了數據被朱立倫打臉之外，甚至還被反問怎麼不先問陳菊任內蓋了幾戶？也讓蔡不再回應，立刻脫離戰場。若是換作相對缺乏治理經驗與政治實務的其他人，恐怕難以招架蔡政府凌厲的攻勢。