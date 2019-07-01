蔡英文月中訪加勒比海4友邦 美國待4晚

2019-07-01 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



蔡英文總統將訪加勒比海四友邦。本報資料照片 分享 facebook 總統府今舉行蔡英文總統出訪加勒比海友邦記者會，外交部次長曹立傑指出，此次定調為自由民主永續之旅，主要是為了深化與加勒比海的連結與友好關係，將於7月11至22日應邀率團訪問我國加勒比海友邦海地，並是上任後首次訪問「三聖」聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯；關鍵過境部分，來回共在美國停留4個晚上。

只不過蔡總統此次在海地停留不到24小時，曹立傑解釋我國與海地的邦誼一直穩定中，但是海地陸續有民眾抗議事件，雖然近日情況趨於和緩，社會治安恢復秩序，可為了不要增加海地負擔，訪問行程較為短暫，雖然短暫但是精彩，將共同主持台灣商展的開幕儀式，也會接受海地總統國宴款待。

至於過境美國的細節，曹立傑說，蔡總統曾經多次過境美國，這次過境細節仍在規劃協調當中，原則就是準則、安全、尊嚴、便利、舒適，待有具體結果之後在對外說明。至於美國待四晚是否為外交突破，曹立傑沒有多做說明。

蔡總統此次是上任後第7次出訪，前6次出訪分別為2019年3月「海洋民主之旅」出訪帛琉、諾魯及馬紹爾群島；2018年8月「同慶之旅」出訪巴拉圭共和國及貝里斯；2018年4月以「兩國同心‧邦誼永固」出訪史瓦帝尼王國；2017年10月展開「永續南島，攜手共好」太平洋友邦之旅，出訪馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島；2017年1月率團出訪宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉及薩爾瓦多；以及2016年6月蔡總統出席「巴拿馬運河拓寬工程竣工典禮」暨訪問巴拉圭共和國。