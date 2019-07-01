國民黨第三場國政說明 胡幼偉預言：郭台銘將大開殺戒
文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書貼文，預測7月3日第三場國民黨總統初選國政願景說明會的情勢。他說，郭台銘應該會「大開殺戒」，且大談特談大數據和人工智慧（AI） 的重要性，但可能讓基層庶民「霧煞煞」；至於韓國瑜應要具體地講怎麼讓人民有錢，除了老段子，能講點新點子，便是能否多得分的關鍵。
胡幼偉表示，大家可能會預測這一場其他四人只有看郭台銘表演的分，但這種預期心理對郭相對不利，因為，預期高到爆表，除非郭能講出諾貝爾級的財經政策，聽他講完後，大家可能會覺得，也不過如此。相對而言，其他四人只要講得還有模有樣、言之成理，得分反而較多。
至於朱立倫，胡幼偉說，他猜，朱會以新北施政經驗為基礎，再放大論述為國家財經及環保與能源政策。他在新北時，不反核，但也不無條件贊成核電，當做爭取中間選民的論述。
●胡幼偉臉書全文：
老韓結束初選民調前的封關造勢後，下次的競選活動，就是7月3日的第三場國政願景說明會了。
這一場，主題是財政、經濟、能源與環保。
大家可能會預測，老郭在這一場應該會大開殺戒，而其他四人只有看老郭表演的份。
不過，這種預期心理對老郭是相對不利的。因為，預期高到爆表，除非郭能講出諾貝爾級的財經政策，聽他講完後，大家可能會覺得，也不過如此而已！
相對而言，其他四人只要講得還有模有樣、言之成理，得分反而較多。
另外，由於老韓一直講「人民有錢」，於是，老郭論述財經時的壓力便是，如果不能說出微觀層面的人民發財政策，而一直在談巨觀層面的國家發展策略，恐怕又會陷入我以前講過的，「一談大方向大政策，人民便會無感」的困境中。
還有一點我預測，在這一場中，老郭一定會大談特談大數據和人工智慧（AI） 的重要性。因為，這是他最得意的話題。但問題來了，他只要一講這些，基層庶民馬上就納悶了！聽不懂了！霧煞煞了！（想像一下郭在電視上講得過癮、一位跟郭同年齡的阿伯邊看邊聽，臉上三條線的卡通畫面！）
可是，你叫老郭不要講這些，他怎麼肯呢？他最有興趣的就是這個啊！
至於老韓，他當然要具體地講，到底怎麼弄，才會人民有錢？除了以前講過的老段子，能不能講點新的點子，便是能否多得分的關鍵。
現在馬凱老師站出來挺韓，財經這一場，相信馬老師會對老韓有所指點。馬願意上老韓的台子，多少有以馬震郭的視覺作用啊！
阿倫的話，我猜，他會以新北施政經驗為基礎，再放大論述為國家財經及環保與能源政策。他在新北時，不反核，但也不無條件贊成核電，我猜這一段他會當做爭取中間選民的論述。
至於張亞中教授。會不會他一開場，就是先幫大家溫習一下國父孫中山先生的民生主義？也對。孫先生的民生經濟理念，我們真的是丟掉太久了。重新複習一下，在國民黨的場子裡，是非常名正言順的啊！
周縣長會說什麼，我就猜不到了。他當縣長時，我年紀還小。那一段歷史，我就比較沒有記憶了。
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