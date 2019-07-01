國民黨第三場國政說明 胡幼偉預言：郭台銘將大開殺戒

2019-07-01 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



鴻海前董事長郭台銘昨在新北板橋舉辦歡樂嘉年華園遊會，受到熱烈歡迎。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書貼文，預測7月3日第三場國民黨總統初選國政願景說明會的情勢。他說，郭台銘應該會「大開殺戒」，且大談特談大數據和人工智慧（AI） 的重要性，但可能讓基層庶民「霧煞煞」；至於韓國瑜應要具體地講怎麼讓人民有錢，除了老段子，能講點新點子，便是能否多得分的關鍵。

胡幼偉表示，大家可能會預測這一場其他四人只有看郭台銘表演的分，但這種預期心理對郭相對不利，因為，預期高到爆表，除非郭能講出諾貝爾級的財經政策，聽他講完後，大家可能會覺得，也不過如此。相對而言，其他四人只要講得還有模有樣、言之成理，得分反而較多。

至於朱立倫，胡幼偉說，他猜，朱會以新北施政經驗為基礎，再放大論述為國家財經及環保與能源政策。他在新北時，不反核，但也不無條件贊成核電，當做爭取中間選民的論述。

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