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影／談登革熱 韓國瑜怒批：蔡政府腦袋壞掉 搞一國兩制

2019-06-30 23:45聯合報 記者陳聖文╱即時報導

高雄市長韓國瑜今天(30日)在新竹縣政府廣場舉辦第5場造勢活動， 他在致詞時拿出友人提供的資料，說去年印尼越南爆發登革，我們的中央政府出錢、出力、出經驗幫助越南人和印尼人，卻對高雄的登革熱漠不關心！韓國瑜怒批蔡英文政府「腦袋壞掉了嗎」？執政3年，在台灣完全在搞一國兩制。

韓國瑜說，民進黨執政真的很惡劣，這兩天高雄爆發登革熱，他到行政院拜託支援5300萬，被嘲諷、被修理，「偷剪我開會的帶子，在網路上打我、修理我；我在行政院開會，從頭到尾沒睡覺，低個頭卻說我在打瞌睡」。結果，有朋友提供資料給他，讓他感覺行政院撥款給高雄，給錢給的不乾不脆，甚至他還懷疑 他們有一點幸災樂禍。因為去年印尼、越南爆發登革熱，衛福部派了疾病管制局到印尼、越南，出錢、出力、出經驗幫助越南跟印尼，但對高雄的登革熱漠不關心，「這個民進黨政府、蔡英文政府，可怕不可怕？」

韓國瑜說，這個資料讓他覺得很誇張，原來高雄人的健康生命，比不上印尼人跟越南人！他更怒批「蔡英文政府是腦袋壞掉了嗎？」原來全台灣人都不能接受的一國兩制，民進黨大聲疾呼不要香港、澳門的一國兩制，但蔡英文執政這三年，在台灣卻完全在搞一國兩制！

對於郭台銘日前提到「中華民國會是一個瀕臨破產或借債度日的公司」，韓國瑜表示，過去他很少在外面評論郭台銘董事長，但他認為「中華民國不會破產」。韓國瑜說，台灣人每賺100塊錢，會把它放到銀行存起來，是全世界排名第七，外匯存底有4600億美金，全球排名第四，怎麼會破產呢？韓國瑜強調，中華民國的問題「不會破產」，只有民進黨執政三年「不會管理」。

高雄市長韓國瑜昨晚在新竹舉辦第5場造勢活動，致詞時情緒顯得慷慨激昂。記者侯永全／...
高雄市長韓國瑜昨晚在新竹舉辦第5場造勢活動，致詞時情緒顯得慷慨激昂。記者侯永全／攝影
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高雄市長韓國瑜昨晚在新竹舉辦第五場造勢活動，不時揮手向支持民眾揮手致意。記者侯永...
高雄市長韓國瑜昨晚在新竹舉辦第五場造勢活動，不時揮手向支持民眾揮手致意。記者侯永全／攝影
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韓國瑜印尼越南

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