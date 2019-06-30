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國新立委初選／北市1選區 汪志冰險勝潘懷宗

2019-06-30 23:22聯合報 記者邱瓊玉／台北報導

國民黨北市黨部昨公布立委選舉第一選區第二階段初選結果，國民黨汪志冰險勝新黨潘懷宗...
國民黨北市黨部昨公布立委選舉第一選區第二階段初選結果，國民黨汪志冰險勝新黨潘懷宗。 圖／國民黨市黨部提供
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國民黨台北市黨部昨公布第一選區第二階段初選結果，國民黨市議員汪志冰以50.06%支持度，險勝新黨市議員潘懷宗的49.94%，國民黨在台北市第一選區確定由汪志冰披掛上陣，迎戰欲爭取連任的民進黨現任立委吳思瑤

為了拚勝選，台北市第一選區採「國新合作」模式，先由藍營內部進行初選後，再和新黨參選人比拚二階段初選，昨確定由汪志冰勝出。

潘懷宗表示，對於國新、泛藍合作的心意不曾改變，會全力支持汪志冰擊敗吳思瑤，為泛藍立院贏回一席為目標；汪志冰則說，唯一敵人就是民進黨，選戰主軸除了國新團結外，也會訴求經濟牌。

國民黨八個選區的人選也全數定案，除了一選區由汪志冰出線外，二選區則是前立委孫大千、三選區提名現任立委蔣萬安、四選區為立委李彥秀、五選區為前立委林郁方、六選區立委林奕華、七選區立委費鴻泰、八選區為立委賴士葆。

國民黨市黨部主委黃呂錦茹強調，每個候選人都有各自的強項和定位接下來將透過聯合行銷的方式競選，力拚「八仙過海」；對於民進黨立委參選人遲未定案，黃呂錦茹酸綠營太會精算，其實舉辦初選就好了，這才是真正的民主政黨，為什麼還要禮讓誰、不禮讓誰。

對於藍營的批評，民進黨市黨部主委陳正德則說，台北市不少選區因涉及禮讓、合作等爭議，狀況較複雜，他和黨主席卓榮泰的看法一致，以黨內同志為優先，若有其他考量再說，近期也會了解黨內同志的參選意願，預計8月底前所有人選會全部定案。

汪志冰國民黨民進黨潘懷宗吳思瑤

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