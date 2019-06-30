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對流雲系發展旺盛 深夜7縣市大雨特報

2019-06-30 22:06聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中央氣象局發出大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今日新竹縣有局部大雨或豪雨發生的機率，苗栗、台中、南投地區及桃園、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

中央氣象局發出大雨特報。圖／取自中央氣象局網站
中央氣象局發出大雨特報。圖／取自中央氣象局網站
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新竹氣象局大雨特報

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