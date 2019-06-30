親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

韓國瑜新竹場跟凱道場人數一樣多 主辦單位喊出30萬人

蔡正元：香港其實是「毒港」 中國可以說差點因它而亡國

2019-06-30 19:33聯合報 記者黃國樑╱即時報導

前立委蔡正元。取自臉書
前立委蔡正元。取自臉書
分享
國民黨政策會前執行長蔡正元今天在臉書上貼文說，香港其實是「毒港」，早年香港是一個偏僻的小港口，用來運送清香木，所以被稱為「香港」。從事清香木運送的工作，主要是來自福建的閩南和客家人。

他回顧歷史說，當時香港人口不多，人口結構近似現在的台灣，七成福建閩南人講閩南話，二成福建客家人講客家話，一成廣東廣府人講廣東話。英國人來到中國，開始用香港作為走私鴉片的基地，香港瞬間變成世界最大的販毒港口，稱之為「毒港」更名實相符。

蔡正元表示，鴉片戰爭後，英國人因此要求中國割讓香港，就是作為走私販毒的港口，香港實在太方便了，中國差一點因鴉片而亡國，也可以說差一點因香港而亡國。

他說，但是太平天國時期，兩廣陷入戰亂烽火，有錢的廣東人逃難湧入香港，香港開始發展其他生意，不再以販毒為主，香港才變成說廣東話的香港。

他表示，但英國人利用鴉片吸乾中國財富，在香港成功發展資本主義，許多英國的香港企業，都是靠販毒起家如：太古集團、怡和集團、東方文華酒店、國泰航空、匯豐銀行。

蔡正元說，英國人喜歡說，印度是英國王冠上的明珠，但印度半數獲利來自，販毒去香港，所以英國王冠是毒品打造的。沒有鴉片販毒就不會有香港，可以說香港其實是「毒港」。

香港英國販毒

相關新聞

造勢結束韓家軍散場 主辦單位不斷廣播：要垃圾不落地

2019-06-30 20:43

公投與大選脫勾 黃偉哲：見仁見智

2019-06-30 18:32

閃靈奪最佳樂團 蘇嘉全：林昶佐為首位鑲金立委

2019-06-30 18:30

總統蔡英文頒全國第一份褒揚令 表揚耆老原民族語貢獻

2019-06-30 17:57

實價登錄2.0打假？徐永明嗆民進黨：喬選舉才稱兄道弟

2019-06-30 16:46

柯建銘為法官法再批黃國昌「假道德的麥卡錫主義」

2019-06-30 14:50

北市一選區初選汪志冰勝出 潘懷宗：國新合作支持汪

2019-06-30 13:15

立委初選 汪志冰險勝潘懷宗

2019-06-30 13:07

國民黨屏東第二選區初選出爐 周佳琪勝出

2019-06-30 11:57

回應柯文哲幌子說 蔡英文：不會拿國安當幌子會認真守護

2019-06-30 11:54

韓、王新竹造勢互別苗頭 韓國瑜將拋新政見

2019-06-30 11:39

郭台銘受邀出席公益園遊會 不到中午已有人入場占位子

2019-06-30 10:56

重溫蜜月年輕歲月 柯文哲陳佩琪逛墾丁大街展現超人氣

2019-06-30 10:52

國民黨北市一選區初選揭曉 將由汪志冰出戰吳思瑤

2019-06-30 10:19

許毓仁赴V20峰會 簽加密貨幣法規、洗錢防制MOU

2019-06-30 10:05

拔針滿一年 蘇貞昌：最快明年5月成為口蹄疫非疫區

2019-06-30 09:37

賀Leo王蔡依林 蔡總統：台灣充滿自由有無限創意

2019-06-30 08:39

孫大千：綠擴大聲援反送中 那被犧牲的公投呢？

2019-06-30 08:13

蔡總統：國安主權共識 應不分黨派

2019-06-30 00:53

權威醫學期刊「刺胳針」列我為陸一省 陳建仁抗議

2019-06-30 00:51

蔡總統：不會用國家安全當做幌子

2019-06-29 20:02

影／檢座上銬劇並非諷扁 阿扁怒轟：廢掉監察院

2019-06-29 15:59

為羽球賽開球　馬英九：運動7千9百多公里很少打羽球

2019-06-29 15:39

不尷尬？討厭新潮流的柯文哲與新潮流潘孟安碰面...

2019-06-29 15:33

「公民割草行動」今天啟動罷免韓國瑜 首要目標3萬分

2019-06-27 13:08

王金平在金庸展抽上上籤「願望會在不知不覺中實現」

2019-06-27 12:06

時代力量走到挺綠或親柯的十字路口

2019-06-27 09:04

周刊爆北農年薪400萬 韓：股東大會通過有何好查？

2019-06-26 10:59

韓國瑜要台灣當「塞子」 外交綠委：完全聽不懂

2019-06-26 09:55

韓國瑜又被嗆 陳其邁：嗆韓好像變「學生運動」

2019-06-25 15:37

韓國瑜明台中造勢 洪慈庸三問「發大財以外實質政見」

2019-06-21 13:07

為總統大選起跑？柯Ｐ一周請假3天、連跑5縣市

2019-06-20 10:12

參加抗韓聯盟？王金平：不會，為什麼會有這奇怪組織？

2019-06-19 13:01

蔡英文：民主與自由 是台灣文化創意最重要的土壤

2019-06-18 21:45

誇郭董工作16小時 徐旭東趕緊再說：另一位也16小時

2019-06-18 13:18

韓國瑜影片被剪接 藍委批蘇貞昌變蘇導 應道歉

2019-06-18 12:34

國民黨應停止初選直接徵召韓國瑜？62%網友反對

2019-06-17 13:21

場邊觀察／一場場造勢挺韓能否換選票 下月初選便知曉

2019-06-15 19:18

雲林女婿回岳家造勢　菜販韓國瑜要暢談農業與青年政策

2019-06-15 13:05
看更多

熱門文章

韓國瑜押愛將止血！屬下出包下場慘 只有一人愈辭官愈大

2019-06-30 08:00

拍影片挺罷韓！81氣爆自救會長：不原諒「打混的市長」

2019-06-29 21:02

孫大千：綠擴大聲援反送中 那被犧牲的公投呢？

2019-06-30 08:13

韓國瑜網路好感度輸郭台銘 陳其邁緊追在後

2019-06-30 11:29

影／韓國瑜新竹造勢 一早上百韓粉大排長龍先看他

2019-06-30 10:07

影／韓粉崩潰！朱郭廣告尬新竹造勢場 想避都避不掉

2019-06-30 10:03

政見會延長加局！朱立倫深夜與四位參選人隔空對話

2019-06-30 03:06

這個司令曾用標準盤直攻大屯山 網友：很恐怖

2019-06-30 11:40

郭台銘受邀出席公益園遊會 不到中午已有人入場占位子

2019-06-30 10:56

司儀高喊「前進總統府」王金平：一定參選到底！

2019-06-30 11:34

直播／90分鐘湧7萬 韓國瑜新竹造勢場主辦方宣布破25萬人

2019-06-30 18:54

韓國瑜今竹北造勢 朱立倫加入「看板大戰」

2019-06-29 22:29

半小時仍未走不到舞台 郭台銘進場被支持者擠爆

2019-06-30 18:57

6歲前國家政策議員說要花2兆 郭台銘酸：政治人物不懂

2019-06-30 15:47

藍營初選關鍵周韓國瑜聲量居冠 郭台銘第二

2019-06-30 13:28

昔日共軍網戰偵蒐重點 國軍網路戰聯隊部址如今解密

2019-06-30 10:18

韓國瑜新竹場封關造勢 主辦方：現場逾22萬人

2019-06-30 18:19

影╱韓國瑜竹苗造勢主辦方稱湧15萬韓粉 楊文科：聲勢最大

2019-06-30 15:49

【即時短評】韓國瑜取消南部場 選擇新竹封關場的算盤

2019-06-30 16:56

韓新竹場現郭看板 郭台銘：他要選我的場地有什麼辦法

2019-06-30 16:08

民調決戰期…韓郭今拚場 北台灣隔空對陣

2019-06-30 00:48

陳其邁籲回頭是岸 韓國瑜拜廟聽陳其邁3字就轉頭

2019-06-30 14:51

張亞中籲「非藍不投」 總比蔡英文、柯文哲當選好

2019-06-29 22:24

韓國瑜新竹場跟凱道場人數一樣多 主辦單位喊出30萬人

2019-06-30 19:43

凍蒜聲聲不絕 韓國瑜還未進場造勢場喊出破18萬人

2019-06-30 17:17

國民黨北市一選區初選揭曉 將由汪志冰出戰吳思瑤

2019-06-30 10:19

柯P夫婦逛墾丁大街展人氣 年輕遊客：學姐怎沒來！

2019-06-29 23:59

藍初選民調倒數 學者：韓國瑜負評多是警訊

2019-06-30 13:16

到歷任總統必到土地公廟參拜 柯文哲：蓋這麼大太罕見

2019-06-30 11:57

國民黨屏東第二選區初選出爐 周佳琪勝出

2019-06-30 11:57

藍政見會／民調倒數8天 韓郭激戰朱緊追 誰勝出？

2019-06-30 01:00

直播／放棄拿美國護照的機會 郭台銘：我熱愛這塊土地

2019-06-30 19:27

「只有韓國瑜能當總統」 謝龍介搭高鐵北上幫韓造勢

2019-06-30 19:03

韓國瑜即將進場 眼尖韓粉驚「郭董看板就不見了」

2019-06-30 19:25

郭台銘提6歲前國家養 朱立倫打臉：不繳高稅不可能

2019-06-30 11:09

郭台銘：請韓粉叔叔伯伯們想一想 你老了誰能照顧你

2019-06-30 16:09

不顧正午烈陽暴曬 國瑜夜市已出現長長人龍

2019-06-30 12:44

扼陽金要隘重裝備卻報廢 陸軍抵抗硫磺氣體大作戰

2019-06-30 16:33

韓國瑜新竹場造勢活動還沒開始 已有2人中暑送醫

2019-06-30 14:28

影╱韓國瑜到城隍廟粉絲擠爆 短短幾步竟走了10分鐘

2019-06-30 15:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top