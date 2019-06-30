蔡正元：香港其實是「毒港」 中國可以說差點因它而亡國

2019-06-30 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



前立委蔡正元。取自臉書 分享 facebook 國民黨政策會前執行長蔡正元今天在臉書上貼文說，香港其實是「毒港」，早年香港是一個偏僻的小港口，用來運送清香木，所以被稱為「香港」。從事清香木運送的工作，主要是來自福建的閩南和客家人。

他回顧歷史說，當時香港人口不多，人口結構近似現在的台灣，七成福建閩南人講閩南話，二成福建客家人講客家話，一成廣東廣府人講廣東話。英國人來到中國，開始用香港作為走私鴉片的基地，香港瞬間變成世界最大的販毒港口，稱之為「毒港」更名實相符。

蔡正元表示，鴉片戰爭後，英國人因此要求中國割讓香港，就是作為走私販毒的港口，香港實在太方便了，中國差一點因鴉片而亡國，也可以說差一點因香港而亡國。

他說，但是太平天國時期，兩廣陷入戰亂烽火，有錢的廣東人逃難湧入香港，香港開始發展其他生意，不再以販毒為主，香港才變成說廣東話的香港。

他表示，但英國人利用鴉片吸乾中國財富，在香港成功發展資本主義，許多英國的香港企業，都是靠販毒起家如：太古集團、怡和集團、東方文華酒店、國泰航空、匯豐銀行。

蔡正元說，英國人喜歡說，印度是英國王冠上的明珠，但印度半數獲利來自，販毒去香港，所以英國王冠是毒品打造的。沒有鴉片販毒就不會有香港，可以說香港其實是「毒港」。