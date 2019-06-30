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直播／90分鐘湧7萬 韓國瑜新竹造勢主辦方宣布破25萬人

直播／半小時仍未走不到舞台 郭台銘進場被支持者擠爆

新竹造勢場開始下雨 韓粉卻大喊「絕對不離開」

2019-06-30 19:04聯合報 記者郭政芬╱即時報導

韓國瑜今天在新竹縣舉辦「決戰2020-贏回台灣」造勢活動，這場活動被視為封關造勢的重要一役。韓國瑜將在晚間7點將由各大專院校旗手開道陪同進場，不過天空卻落下斗大雨珠，且雨勢越來越大，即使如此，仍澆不熄韓粉們的熱情，陸續撐起手中的雨傘，高喊「絕對不離開」。

韓國瑜晚間7點將由各大專院校旗手開道陪同進場，並於晚間7點20分到7點50分上台懇託，由於日前韓國瑜曾多次被高雄的學生輪番諷刺，這次號召大專生相挺，也被外界解讀為要為韓國瑜拉年輕選票，要扳回一城。

天空落下斗大雨珠，雨勢越來越大，韓粉們陸續撐起手中的雨傘，高喊「絕對不離開」。記...
天空落下斗大雨珠，雨勢越來越大，韓粉們陸續撐起手中的雨傘，高喊「絕對不離開」。記者黃瑞典／攝影
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天空落下斗大雨珠，雨勢越來越大，韓粉們陸續撐起手中的雨傘，高喊「絕對不離開」。記...
天空落下斗大雨珠，雨勢越來越大，韓粉們陸續撐起手中的雨傘，高喊「絕對不離開」。記者黃瑞典／攝影
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韓國瑜新竹

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