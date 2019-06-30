新竹造勢場開始下雨 韓粉卻大喊「絕對不離開」

2019-06-30 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



韓國瑜今天在新竹縣舉辦「決戰2020-贏回台灣」造勢活動，這場活動被視為封關造勢的重要一役。韓國瑜將在晚間7點將由各大專院校旗手開道陪同進場，不過天空卻落下斗大雨珠，且雨勢越來越大，即使如此，仍澆不熄韓粉們的熱情，陸續撐起手中的雨傘，高喊「絕對不離開」。